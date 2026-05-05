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Obituario

Fallece Antonio Moyano, el panadero cordobés que llevó los picos y rosquillas de Fernán Núñez a toda España

El empresario fue también durante muchos años presidente del Círculo de Labradores de la localidad

Antonio Moyano, en su fábrica de palillos ubicada en Fernán Núñez.

Antonio Moyano, en su fábrica de palillos ubicada en Fernán Núñez. / CÓRDOBA

M.J. Raya

M.J. Raya

Antonio Moyano García, conocido panadero de Fernán Núñez (Córdoba) y fundador de productos El Peñón, empresa especializada en la fabricación y comercialización de picos y rosquillas de pan, ha fallecido este martes a los 85 años de edad. Antonio Moyano, cuyos inicios laborales se centraron en la fabricación de pan y palillos de pan, se especializó hace décadas únicamente en producir el segundo grupo de productos, que contempla tanto la venta de palillos, como de rosquillas, violines o regañás, elaborados de forma artesanal con harina, agua y aceite de oliva virgen extra de la tierra cordobesa.

Los productos El Peñón son muy conocidos porque desde hace muchas décadas se pueden adquirir en la mayoría de lineales de tiendas y supermercados de la provincia de Córdoba, pero también en otras muchas provincias de Andalucía y de España, así como en el extranjero, ya que diversas líneas aéreas han venido incluyendo este producto en sus menús, circunstancia que siempre ha llenado de orgullo a este empresario panadero. Al mismo tiempo, pueden degustarse los picos y regañás de esta firma en bolsitas individuales en reconocidos restaurantes y hoteles de todo el país.

Antonio Moyano, en una imagen reciente, facilitada por su familia.

Antonio Moyano, en una imagen reciente, facilitada por su familia. / CÓRDOBA

Otras facetas de su trayectoria vital

Antonio Moyano fue a su vez durante muchos años presidente del Círculo Cultural de Labradores y Propietarios de Fernán Núñez, uno de los dos casinos de la localidad, y era una persona muy religiosa, que desempeñó durante una etapa concreta el cargo de hermano mayor de Jesús Caído.

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Casado con Cande Vilaplana y padre de tres hijas y un hijo, su entierro está previsto este miércoles, a las 11.00 horas, en la iglesia de Santa Marina de Fernán Núñez.

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