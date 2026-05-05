Dos empresas de Rute adquieren cuatro parcelas en el polígono industrial Las Salinas: "Queremos ampliar y acometer nuevos proyectos"

La Diputación de Córdoba, a través de Cinco, su empresa de suelo y vivienda, ha culminado este martes con la firma oficial la venta de cuatro parcelas de suelo industrial en el polígono Las Salinas de Rute con dos empresas de esta localidad de la Subbética que ampliarán sus instalaciones, lo que garantizará su permanencia y empliación en el municipio.

La intervención de la institución provincial en esta zona industrial de Rute logró desbloquear el sector SI-3 Las Salinas gracias a la asunción de los costes de urbanización de los propietarios no participantes, obteniendo a cambio más de 7.500 metros cuadrados de suelo para su comercialización.

El proceso comenzó en septiembre con las obras de urbanización y en noviembre el proyecto de reparcelación obtuvo su aprobación definitiva. Gracias a esta operación, Proquisur e Indusmetal Torres podrán reforzar su capacidad productiva actuando ellas mismas como promotoras del suelo.

La firma Proquisur SL, dedicada a la fabricación y distribución de productos de automoción, ha adquirido 2.500 metros cuadrados adicionales consolidando una parcela total de 4.685 metros. En el caso de Indusmetal, empresa especializada en la fabricación de cerramientos y estanterías metálicas, ha sumado más de 3.100 metros cuadrados a su propiedad alcanzado su superficie total los 10.374 metros.

El desafío de la industrialización

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, que ha estado acompañado por la presidenta de Cinco y delegada provincial de Vivienda, Marta Siles, ha destacado durante la firma que "la provincia tiene un desafío muy importante que es la industrialización y la necesidad de incrementar la capacidad productiva de los que están y de intentar ser atractivos para los que vengan y quieran invertir en nuestras ciudades".

"Rute es un pueblo absolutamente estratégico con una capacidad de generar industrias muy grande y era cuestión de poner en carga espacio productivo con todas las garantías para que el talento de la zona pudiese salir adelante. Para mí es un orgullo muy grande tener los empresarios que tenemos y también la capacidad que ha tenido la Diputación, en este caso Grupo Cinco, para agilizar los procedimientos y que esto sea una realidad", ha subrayado el presidente provincial.

Los presidentes de la Diputación de Córdoba y de Cinco, con el alcalde de Rute y los empresarios durante la firma de la venta de las parcelas industriales. / CÓRDOBA

Por último, Fuentes ha insistido en la necesidad de ofrecer al ámbito empresarial "calendario y seguridad jurídica como únicas vías de atraer inversiones e incrementar la capacidad productiva de los nuestros. El que quiera crecer en su tierra y producir en su tierra tiene que tener herramientas que le hagan ser competitivo y, en este sentido, los polígonos industriales se están planteando como algo muy dinámico donde se pueden agregar y sumar parcelas; esto rompe el concepto que teníamos antes de polígono industrial tan parcelario".

Por su parte, la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación, Marta Siles, ha recordado que "la Diputación de Córdoba en estos últimos tiempos está trabajando en el desarrollo de suelos industriales y uno de ellos fue este polígono de Las Salinas de Rute. Nuestro compromiso desde el pasado mes de septiembre que comenzó este proyecto era reservar espacio para los empresarios que tuviesen esa intención de adquirir parcelas para crecer y, en el caso de Proquisur e Indusmetal, hablamos de dos empresas de Rute que están afianzadas y afincadas allí desde hace bastante tiempo".

Una realidad después de 20 años de espera

Por su parte, el alcalde de Rute, David Ruiz, ha expresado su satisfacción por la venta de estos terrenos y ha insistido en que "el polígono es una necesidad y gracias al trabajo del Grupo Cinco, que ha cumplido, por fin será una realidad después de dos décadas de espera por parte de nuestros empresarios".

En representación de Indusmetal, Teodoro Torres ha agradecido esta operación, ya que "para nuestras necesidades la parcela se quedaba pequeña". Con respecto a la finalidad de la nueva adquisición, ha explicado que "adquirimos las parcelas para ampliar las instalaciones bien para centro logístico o para una planta de pintura nueva".

Finalmente, Juan Antonio Arcos, de Proquisur, ha insistido en que "doblamos el terreno para ampliar nuestra capacidad productiva y para un proyecto de autoconsumo de envases. Esperamos que esto pueda dar paso a un mayor desarrollo".