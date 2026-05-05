La residencia artística para mujeres Arte Viva inicia su tercera edición con el objetivo de seguir dando espacio, impulso y visibilidad a creadoras que quieran desarrollar su trabajo en un contexto de convivencia, formación, acompañamiento profesional y creación compartida. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de junio de 2026 y seleccionará a 14 mujeres artistas, que participarán en la residencia del 26 de agosto al 2 de septiembre en Los Blázquez.

La delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, que promueve este proyecto, ha señalado, en una nota de prensa, que “tras el recorrido de la pasada edición, Arte Viva se consolida como una propuesta cultural con identidad propia dentro del territorio cordobés. Participaron 14 artistas de distintas disciplinas y se recibieron 42 solicitudes, confirmando el interés creciente por un proyecto que no plantea solo una estancia artística, sino un espacio real para avanzar en una obra, compartir el proceso y generar vínculos duraderos entre creadoras”.

Por su parte, la alcaldesa de Los Blázquez, Zulima Perea, ha mostrado su satisfacción por “la buena aceptación que está teniendo este proyecto en nuestro pueblo, creando experiencias de interacción de nuestros vecinos con las artistas participantes”.

Dirigida a mujeres adultas nacidas o residentes en la provincia de Córdoba

La tercera convocatoria está dirigida a mujeres mayores de 18 años nacidas o residentes en la provincia de Córdoba. Además, esta edición volverá a reservar dos plazas para mujeres que no hayan nacido o residido en la provincia, abriendo el programa a otros perfiles y favoreciendo el intercambio de trayectorias, procedencias y lenguajes artísticos. Podrán presentarse creadoras de ámbitos como artes plásticas, música, teatro, danza, literatura, cine, fotografía y otras formas de expresión contemporánea.

La Diputación de Córdoba promueve una tercera edición de la residencia artística de mujeres Arte Viva. / CÓRDOBA

Alojamiento, alimentación, formadores y asesorías

Cada participante deberá presentar un proyecto artístico propio para desarrollar durante la residencia. Las propuestas podrán encontrarse en cualquier fase, desde la idea inicial hasta una fase avanzada o de finalización. La organización cubrirá alojamiento, alimentación, acceso a formadores y asesorías individuales, además del espacio de trabajo y del acompañamiento profesional necesario para el desarrollo de la estancia.

Requisitos y formulario de inscripción

Para participar será necesario presentar un formulario de inscripción, porfolio, carta de motivación, biografía y propuesta de proyecto. La selección valorará la calidad artística, la creatividad, el impacto potencial del programa en la trayectoria de cada candidata y la diversidad de experiencias y disciplinas, con el fin de conformar un grupo plural y enriquecedor. El fallo se comunicará por correo electrónico una semana después del cierre de la convocatoria.