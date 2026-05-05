La Diputación de Córdoba mejora la carretera que une Peñarroya con La Granjuela y Valsequillo, que resultó afectada por el tren de borrascas

El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha visitado las obras de mejora que se están llevando a cabo en la carretera CO-7405, con una inversión de 200.000 euros destinada a optimizar los accesos a explotaciones agrarias y ganaderas en Peñarroya-Pueblonuevo, La Granjuela y Valsequillo, además de reforzar la conexión entre municipios.

Esta carretera se vio seriamente afectada por las borrascas de finales de enero y principios de febrero pasado, que provocaron arrastres, inundaciones y daños en infraestructuras de drenaje, entre ellas uno de los puentes, y dejaron numerosos socavones.

En la visita, Lorite ha estado acompañado por la alcaldesa peñarriblense, Mariví Paterna; la alcaldesa de La Granjuela, Montse Paz; las concejalas de Peñarroya-Pueblonuevo Maite Sedano y María Jesús Carreto, y técnicos del servicio de carreteras de la institución provincial.

Paterna ha destacado que se trata de "una vía fundamental que durante años ha sido objeto de reivindicaciones históricas por parte de la ciudadanía"