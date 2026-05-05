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Infraestructuras viarias

La Diputación de Córdoba mejora la carretera que une Peñarroya con La Granjuela y Valsequillo, que resultó afectada por el tren de borrascas

La institución provincial destina 200.000 euros a las obras de la carretera CO-7405 para optimizar accesos a explotaciones agrarias y ganaderas y reforzar la conexión entre municipios vecinos

Andrés Lorite, con las alcaldesa, concejalas y técnicos durante su visita a la CO-7405.

Andrés Lorite, con las alcaldesa, concejalas y técnicos durante su visita a la CO-7405. / CÓRDOBA

María Jesús Gómez

María Jesús Gómez

Peñarroya-Pueblonuevo

El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha visitado las obras de mejora que se están llevando a cabo en la carretera CO-7405, con una inversión de 200.000 euros destinada a optimizar los accesos a explotaciones agrarias y ganaderas en Peñarroya-Pueblonuevo, La Granjuela y Valsequillo, además de reforzar la conexión entre municipios.

Esta carretera se vio seriamente afectada por las borrascas de finales de enero y principios de febrero pasado, que provocaron arrastres, inundaciones y daños en infraestructuras de drenaje, entre ellas uno de los puentes, y dejaron numerosos socavones.

En la visita, Lorite ha estado acompañado por la alcaldesa peñarriblense, Mariví Paterna; la alcaldesa de La Granjuela, Montse Paz; las concejalas de Peñarroya-Pueblonuevo Maite Sedano y María Jesús Carreto, y técnicos del servicio de carreteras de la institución provincial.

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