Guardia Civil
Detenido en Fernán Núñez (Córdoba) tras intentar ocultar 21 dosis de cocaína bajo el asiento de su coche
La investigación permitió desactivar un punto de venta al por menor en la localidad y localizar otras 15 porciones de la droga, así como material para su distribución
La Guardia Civil ha detenido en Fernán Núñez a una persona de 36 años de edad como "presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas", informa este cuerpo en una nota de prensa.
Los hechos ocurrieron el pasado 17 de abril y la actuación de los agentes se enmarcó en los servicios de prevención de la seguridad ciudadana y contra el tráfico al por menor de estupefacientes, que la Guardia Civil viene desarrollando en la localidad fernannuñense. Agentes del instituto armado observaron a un individuo "que circulaba en un vehículo por el casco urbano y que, "al percatarse de la presencia policial, mostró una actitud nerviosa, tratando de ocultar un bolso de mano bajo el asiento del turismo".
Intentó ocultar un bolsito con la droga bajo el asiento
Ante estas circunstancias, los agentes procedieron a su identificación y al registro del vehículo, localizando el bolso antes mencionado, "en cuyo interior contenía un total de 21 dosis de cocaína dispuestas para su venta, motivo por el que se procedió a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas", explica el comunicado.
Dos básculas y una caja metálica con utensilios para hacer las dosis
Fruto de la detención y posterior investigación, la Guardia Civil "consiguió la desactivación de un punto de venta de drogas en un domicilio de la localidad, donde se procedió a la aprehensión de otras 15 dosis de cocaína listas para su venta", así como dos básculas de precisión y una caja metálica que contenía utensilios para su preparación y dosificación.
Las diligencias instruidas, así como el detenido junto a sustancias y materiales aprehendidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.
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