La playa cordobesa de la Breña revalida su bandera azul para la temporada de baño estival

Suma y sigue. Ya son cinco años (o temporadas) en los que la bandera azul ondeará flamante en la playa del embalse de la Breña, situada en el término municipal de la localidad cordobesa de Almodóvar del Río. Este distintivo, otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), reconoce la calidad de las playas, así como el compromiso a un mantenimiento sostenible, respetuoso con el medio ambiente y con el medio marino.

Esta playa de interior, que es una de las dos con las que cuenta la provincia de Córdoba, fue reconocida por primera vez por la ADEAC con el preciado distintivo en 2022. El espacio, ubicado en el embalse de la Breña II, ha sido premiado por la calidad de sus aguas, además de por sus servicios adicionales que la convierten en uno de los lugares de referencia para huir del sofocante calor del verano cordobés.

Un socorrista en la playa de la Breña durante la jornada inaugural de 2025. / Córdoba

Situada a poco más de media hora de la capital, esta playa de interior es un refugio climático en medio del sofocante verano cordobés y suele recibir más de 3.000 visitas cada año, en una temporada que se desarrolla entre junio y septiembre.

La de La Breña, es junto con la del Encinarejo, en Andújar (Jaén), la única playa de interior andaluza distinguida con bandera azul y la primera en obtener este reconocimiento en la comunidad autónoma.

Así es la playa de la Breña

El embalse de la Breña cuenta con una zona de playa de una longitud total de 140 metros, junto al Centro de Actividades en la Naturaleza la Breña II, que está acondicionada con sombrillas, pantalanes de acceso y duchas para aliviar el calor en la época estival, además de estar controlada por socorristas para ofrecer al visitante un baño lleno de garantías y seguridad.

Dispone de aparcamiento y chiringuito, y en ella se pueden practicar actividades como esquí acuático, vela o paddel surf, además de pesca.

Embarcación en el embalse de la Breña. / Manuel Murillo

España, líder en banderas azules

España vuelve a liderar en 2026 el ranking mundial de banderas azules, el distintivo que premia las playas, su calidad del agua, accesibilidad y seguridad, con 677 playas galardonadas, 35 más que el año anterior, lo que supone el mejor resultado desde el inicio de esta iniciativa medioambiental en 1987.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana mantiene su liderazgo con 151 banderas; le siguen Andalucía, con 143; Galicia, con 118; y Cataluña, con 101. También destacan Canarias, con 52 distintivos; Baleares y Región de Murcia, con 33 cada una; Asturias, con 16; Cantabria, con 11; y Extremadura, con 8.

La Adeac, promotora del programa en España, también se han concedido 111 banderas a puertos deportivos, nueve más que en 2025, y seis a embarcaciones turísticas.