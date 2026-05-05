Consternación en Dos Torres por el fallecimiento de un joven de 19 años en un accidente de tráfico

La localidad cordobesa de Dos Torres vive horas de profundo dolor tras el fallecimiento de un joven vecino de la localidad de 19 años, que perdió la vida este martes en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera A-3177, a la altura del término municipal de Añora.

El Ayuntamiento de Dos Torres ha emitido una nota pública en la que expresa su dolor por la pérdida del joven vecino. En el comunicado, el Consistorio “lamenta profundamente el trágico fallecimiento de nuestro vecino Rafael Sánchez Lemos, ocurrido en circunstancias que nos llenan de dolor y consternación”.

Asimismo, el Ayuntamiento traslada su apoyo a la familia en estos momentos tan difíciles: “Queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares, amistades y seres queridos, acompañándolos en su dolor y poniéndonos a su disposición para todo aquello que puedan necesitar”.

El comunicado concluye con un mensaje de despedida: “Descanse en paz”.

La noticia ha causado una enorme conmoción en Dos Torres y en toda la comarca. El joven era muy querido en su entorno, especialmente por su vinculación con la vida cultural del municipio, ya que había formado parte de la Banda Sinfónica de Dos Torres.

Un fatal accidente en la A-3177

El siniestro se produjo en torno a las 17.10 horas, en el kilómetro 5,8 de la carretera A-3177. Tras recibir el aviso, el servicio de Emergencias 112 Andalucía activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio Provincial de Bomberos y a los servicios de mantenimiento de carreteras.

Hasta el lugar del accidente, situado en las inmediaciones del cementerio de Añora, se desplazaron dos vehículos del parque de bomberos de Pozoblanco. Sus efectivos tuvieron que excarcelar al joven del interior del turismo. Los servicios sanitarios atendieron también al conductor del tractor, mientras que la Guardia Civil ha abierto las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.