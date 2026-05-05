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El tiempo

Comienza la tregua antes de la nueva borrasca atlántica: así se presenta hoy el tiempo en Córdoba según el pronóstico de la Aemet

Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y la provincia para la segunda jornada de los Patios

Visitantes disfrutan de las buenas temperaturas y la ausencia de lluvias en la primera jornada de los Patios de Córdoba.

Visitantes disfrutan de las buenas temperaturas y la ausencia de lluvias en la primera jornada de los Patios de Córdoba. / Manuel Murillo

Tomás Moreno

Córdoba

Tras varios días con cielos encapotados, leves precipitaciones, noches muy frescas y mañanas primaverales, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de confirmar el inicio de una verdadera tregua climática antes de la llegada de lo que, pronostica, será un "descuelgue de una nueva borrasca atlántica".

De este modo, en los próximos días, Córdoba y provincia tendrá cielos despejados, temperaturas "en los valores térmicos medios, algo por debajo de lo normal para la época", y estabilidad atmosférica sin apenas precipitaciones.

Un panorama ideal para pasear en familia, acudir a alguna terraza, disfrutar de los parques con los más pequeños o hacer deporte al aire libre. Y, por supuesto, un clima excepcional para la Fiesta de los Patios, que hoy afronta su segunda jornada, ya que las máximas no superarán los 26 grados y las mínimas serán muy agradables.

¿Hasta cuándo durará esta estabilidad atmosférica? Todo apunta, a tenor de los mapas difundidos por la Aemet, que a partir del jueves y, sobre todo, del viernes, regresarán las precipitaciones y las temperaturas tendrán un acusado descenso.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

En todo caso, centrándonos en el pronóstico concreto para hoy martes, 5 de mayo, tendremos cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena. Temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos de componente oeste, con intervalos moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 26º, en Lucena entre 10º y 20º, en Pozoblanco entre 7º y 21º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 19º.

El tiempo por horas en Córdoba.

El tiempo por horas en Córdoba. / Aemet

El tiempo este miércoles

Mañana miércoles, 6 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en las sierras. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso o localmente sin cambios. Vientos flojos variables.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 25º, en Lucena entre 9º y 21º, en Pozoblanco entre 7º y 22º, y en Priego de Córdoba entre 8º y 21º.

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