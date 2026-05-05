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Urbanismo

Baena actualiza su plan de accesibilidad con inteligencia artificial para eliminar barreras urbanas

El nuevo proyecto impulsado por el Ayuntamiento incorporará tecnología avanzada y participación ciudadana para mejorar la vida de personas con discapacidad, mayores y familias

Vista del casco urbano de Baena, construido en una ladera.

Vista del casco urbano de Baena, construido en una ladera. / Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Baena

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha anunciado la actualización del plan de accesibilidad del municipio, una iniciativa que busca adaptar la localidad a las nuevas exigencias normativas y mejorar la calidad de vida de sus vecinos, especialmente de las personas con discapacidad y movilidad reducida.

En una comparecencia ante los medios, la regidora ha estado acompañada por el concejal delegado de Salud y Personas con Discapacidad, Domingo Vico; el arquitecto municipal, Manuel Albendín, y Mariela Fernández, representante de la empresa encargada de la redacción del documento técnico. Serrano ha recordado que la obligatoriedad de contar con un plan de accesibilidad en los municipios andaluces se remonta a 2003, destacando que Baena aprobó el suyo en 2008, situándose entre las localidades que han cumplido con esta exigencia. No obstante, ha subrayado que la Junta de Andalucía ha instado en 2026 a la actualización de estos planes como requisito clave para acceder a subvenciones y fondos destinados a la eliminación de barreras arquitectónicas.

Complejidad urbanística al encontrarse en una ladera

"La accesibilidad es fundamental no solo para las personas con discapacidad, sino también para mayores, familias con carritos de bebé y, en definitiva, para toda la ciudadanía", ha señalado la alcaldesa, quien ha incidido en la complejidad urbanística de Baena, especialmente en su casco histórico, debido a su ubicación en ladera.

El nuevo plan, cuya redacción ha sido adjudicada a la empresa Decode Ingeniería, abordará la accesibilidad desde una perspectiva integral. Según ha explicado Mariela Fernández, el documento incluirá no solo la eliminación de barreras físicas, sino también aspectos relacionados con la accesibilidad cognitiva, visual y auditiva.

Mariela Fernández, María Jesús Serrano, Domingo Vico y Manuel Albendín, en la presentación del Plan de Accesibilidad.

Mariela Fernández, María Jesús Serrano, Domingo Vico y Manuel Albendín, en la presentación del Plan de Accesibilidad. / Juan Carlos Roldán

Entre las principales novedades, destaca la utilización de herramientas tecnológicas avanzadas, como sistemas de geoposicionamiento y análisis mediante inteligencia artificial, que permitirán identificar con precisión obstáculos urbanos, pendientes, dimensiones de acerado o incluso desperfectos en la vía pública.

La elaboración del plan prevé la participación ciudadana

El proceso de elaboración contempla una fase inicial de diagnóstico, seguida de la redacción de un plan de acción con medidas concretas. Además, se abrirá un periodo de participación ciudadana en el que colectivos de personas mayores y con discapacidad podrán trasladar sus necesidades y propuestas.

La previsión es que el documento esté finalizado tras el verano, lo que permitirá al Ayuntamiento contar con una herramienta actualizada para planificar futuras actuaciones y optar a financiación procedente de administraciones como la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y la Unión Europea.

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La alcaldesa ha concluido reafirmando el compromiso del equipo de gobierno con una Baena "más accesible, inclusiva y preparada para el futuro", destacando que este plan no solo responde a una obligación normativa, sino a una apuesta por el bienestar y la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía.

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