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Infraestructuras viarias

El Ayuntamiento de Montilla inicia la reparación de siete caminos rurales afectados por los temporales de 2025

La empresa cordobesa Exca Obra Pública se encargará de los trabajos, que incluyen la mejora del firme, adecuación de cunetas y la ejecución de una escollera en la Vereda de los Castillejos, con un presupueso de casi 120.000 euros

Raquel Casado, en el centro, junto a técnicos municipales y el representante de la empresa Exca Obra Pública.

Raquel Casado, en el centro, junto a técnicos municipales y el representante de la empresa Exca Obra Pública. / José Antonio Aguilar

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

El Ayuntamiento de Montilla ha firmado este martes el acta de inicio de las obras destinadas a la recuperación de daños en distintos caminos municipales afectados por las inundaciones y otros fenómenos meteorológicos registrados entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025, dando así paso a la ejecución de unas actuaciones que cuentan con financiación estatal y municipal y que se desarrollarán en varios puntos del término municipal de Montilla.

Estas intervenciones se enmarcan en el programa de subvenciones para la recuperación de infraestructuras municipales impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, al amparo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2025, que declaró el territorio como "Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil".

Casi 120.000 euros de presupuesto

La iniciativa contempla la financiación del 50% del coste subvencionable, mientras que el porcentaje restante es asumido por el propio Ayuntamiento de Montilla. Además, el Consistorio ha resultado beneficiario de esta convocatoria a través de la Diputación de Córdoba, con un total de siete proyectos aprobados que suman un presupuesto global de 118.623,07 euros, a los que se asigna una subvención máxima de 59.224,43 euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El contrato ha sido adjudicado en todos sus lotes a la empresa cordobesa Exca Obra Pública, que actuará sobre siete caminos municipales, a saber, el Camino de Montemayor, el Camino de las Tenerías, el Camino de las Pilas, el Camino del Pozo de Aguaderas, el Camino del Callejón de Santa Brígida y la Vereda de los Castillejos.

"Todos ellos forman parte de la red viaria municipal y desempeñan un papel esencial en la conectividad del entorno rural", ha afirmado la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla, Raquel Casado.

Los trabajos previstos contemplan la reparación y restitución de los firmes y de las estructuras viarias dañadas por los episodios de lluvia intensa e inundaciones registrados en el término municipal entre finales de 2024 y principios del pasado año.

Las obras tienen una duración prevista de tres meses

Por otro lado, la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente ha señalado que "con la firma del acta de inicio culmina el proceso administrativo y se da paso a la ejecución de unas actuaciones necesarias para restablecer la funcionalidad de estos caminos municipales".

Asimismo, la edil montillana —que ha estado acompañada por Marina Gil, arquitecta técnica municipal, y por José Beltrán Carmona, aparejador— ha explicado que "las obras se desarrollarán de manera simultánea en los distintos tramos, con una duración estimada de hasta tres meses, dependiendo de la complejidad de cada intervención”.

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En esa misma línea, Casado ha añadido que "los trabajos contemplan la mejora del firme, la adecuación de cunetas en aquellos puntos donde se han visto afectadas y actuaciones específicas como la ejecución de una escollera en el camino de la Vereda de los Castillejos para garantizar la estabilidad del trazado".

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