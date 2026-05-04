Seis años de cárcel por alquilar un coche en Lucena, transportarlo a Murcia y dejarse un kilo de cocaína en el maletero

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a un hombre a seis años de prisión y 87.200 euros de multa por narcotráfico, en unos hechos que se remontan al año 2025, cuando esta persona alquiló un coche a una empresa de Lucena, en la provincia de Córdoba.

En agosto del pasado año, "tras no renovar el alquiler, que había vencido dos meses antes", explica la agencia Efe, la empresa propietaria del vehículo lo localizó, "gracias al GPS que tiene instalado el coche, estacionado en una calle de una población de Valencia". Al día siguiente, un representante de la compañía se personó en la localidad valenciana donde estaba aparcado el coche y lo devolvió a su sede en Lucena.

Giro de los acontecimientos y hallazgo de la droga

Fue el día 11 de agosto cuando la situación dio un giro sorprendente, ya que el ahora detenido y condenado denunció en una comisaría de Policía de Murcia capital que seis días antes había dejado el coche a un amigo en la pedanía de Sangonera la Verde, "y que este le había dicho que en su interior había encontrado un kilo de cocaína".

El paquete con la droga fue encontrado por agentes de la Brigada de Policía Judicial de Lucena, que se desplazaron a la sede de la empresa y lo encontraron en el maletero, en concreto, bajo la bandeja y en el emplazamiento de la rueda de repuesto.

La Audiencia no concede "credibilidad alguna" al relato exculpatorio

"Establece el relato de hechos probados que el 6 de agosto de 2025 el denunciado, según reflejó el sistema de geolocalización del que estaba dotado el vehículo, efectuó varios movimientos entre tres poblaciones de Valencia y dos de Murcia, aprovisionándose en alguno de esos puntos de un paquete que contenía 998 gramos de cocaína", expresa Efe.

Añade el relato que la droga tenía una riqueza media cercana al 81 por ciento y que la misma estaba destinada a su distribución para el consumo de terceras personas.

La Audiencia "no concede credibilidad alguna a esa versión exculpatoria" por varios motivos, entre ellos porque "faltó a la verdad al señalar el lugar donde había dejado el coche y porque no facilitó dato alguno de ese supuesto amigo que hubiera permitido su localización".