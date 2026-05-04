Reportaje
De residuos a compost: el nuevo paso verde de la localidad cordobesa de El Viso para cuidar su entorno
El Ayuntamiento incorpora una máquina de alta capacidad financiada con fondos Next Generation EU para avanzar en la economía circular y mejorar la gestión sostenible de sus espacios públicos y naturales
El Viso da un nuevo paso hacia un municipio más verde, eficiente y comprometido con el cuidado de su entorno. El Ayuntamiento de El Viso ha reforzado su apuesta por la sostenibilidad ambiental con la adquisición de una biotrituradora destinada a mejorar la gestión de los residuos vegetales generados en árboles, jardines y zonas verdes municipales.
Según ha informado el propio Ayuntamiento, la incorporación de una GritenMech Arborist 150P, una biotrituradora de alta capacidad, permitirá triturar los restos de poda y convertirlos en un material reutilizable. Este recurso podrá emplearse como acolchado vegetal en espacios públicos o como base para la elaboración de compost, favoreciendo así el aprovechamiento de los recursos municipales.
Menos residuos y más economía circular en El Viso
Con esta actuación, el Ayuntamiento evita que los restos vegetales terminen en vertedero y reduce el impacto ambiental asociado a su eliminación. La medida se enmarca en una estrategia de economía circular, basada en reutilizar los residuos orgánicos y cerrar su ciclo dentro del propio municipio.
El alcalde de El Viso, Juan Díaz, ha destacado que esta actuación “supone un avance importante en la mejora de la gestión de nuestros espacios públicos y en el compromiso del municipio con un modelo más sostenible y respetuoso con el entorno”.
La nueva maquinaria permitirá actuar de forma más eficiente tras las labores de poda, especialmente en zonas verdes y espacios naturales, donde la acumulación de restos vegetales requiere una gestión adecuada y respetuosa con el medio ambiente.
Una inversión vinculada al turismo sostenible y al Embalse de la Colada
La adquisición de la biotrituradora forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. En concreto, se incluye dentro de la Acción 2 del Eje 1, denominado “Transición verde y sostenible: Adecuación paisajística y sistemas de gestión de residuos en el área recreativa del Embalse de la Colada”.
El objetivo es implantar soluciones prácticas que mejoren la gestión de los residuos y contribuyan a la transformación de El Viso como destino turístico más sostenible, responsable y adaptado a las necesidades reales del territorio.
Esta inversión supone, además, una mejora directa para los espacios públicos y naturales del municipio. La reutilización de los restos de poda como compost o acolchado vegetal permitirá reducir residuos, proteger el suelo y avanzar hacia un modelo local más respetuoso con el entorno, en beneficio tanto de los vecinos como de quienes visitan El Viso.
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