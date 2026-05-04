La Rambla aprueba el presupuesto 2026 con una bajada del IBI y el aumento de la inversión municipal

La Rambla ya tiene hoja de ruta económica para 2026, con menos presión fiscal para los vecinos y más inversión pública en el municipio, según informa el propio Ayuntamiento de la localidad. El pleno celebrado el pasado jueves aprobó el presupuesto municipal de 2026, unas cuentas que ascienden a 6.865.052,16 euros, lo que supone un incremento del 7,05% respecto al ejercicio anterior.

Según defendió el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, durante su intervención en la sesión plenaria, el presupuesto se apoya en tres grandes ejes: el alivio fiscal a las familias, el impulso a las inversiones municipales y la mejora de los servicios públicos, junto con la estabilidad del personal del Ayuntamiento.

Una de las principales medidas incluidas en las cuentas es la bajada del IBI urbano, cuyo tipo impositivo pasa del 0,75% al 0,70%. El regidor explicó que esta decisión responde al compromiso del equipo de gobierno de reducir la carga fiscal de los vecinos y favorecer la dinamización de la economía local de La Rambla.

Más inversión en infraestructuras y servicios públicos

En el apartado de inversiones, el Ayuntamiento destina 541.776,03 euros, una cantidad superior a los 438.000 euros consignados en 2025. Entre las actuaciones previstas figuran la mejora de infraestructuras municipales, el arreglo del zócalo de la Escuela de Educación Infantil, intervenciones en la red de saneamiento en Era del Mirador y calle Santa Ana, así como una partida de 75.000 euros para la conmemoración del Centenario de la Exposición de Cerámica de 1926.

Esta efeméride tiene una especial relevancia para La Rambla, municipio cordobés estrechamente vinculado al sector de la cerámica, uno de sus principales referentes económicos, culturales y artesanales.

El presupuesto también contempla la aportación municipal a las obras del PFEA, destinadas a la mejora de vías y espacios públicos. En este sentido, Jorge Jiménez subrayó la importancia de este programa para un municipio donde la agricultura tiene un peso destacado en la economía.

El alcalde defendió que “este presupuesto demuestra que es posible gestionar con responsabilidad, bajar impuestos cuando es posible, invertir más en mejorar nuestro municipio y cuidar de nuestros trabajadores municipales, todo ello sin renunciar a mejorar los servicios que reciben todos los vecinos”.

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El Presupuesto 2026 de La Rambla fue aprobado con los votos a favor del PP y las abstenciones de IU y PSOE. Con estas cuentas, el Ayuntamiento sitúa como "prioridades -según informa el Consistorio en una nota de prensa- la mejora de los servicios, el apoyo a las familias y el desarrollo económico".