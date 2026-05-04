El pueblo más bonito de España para viajar en mayo está en Córdoba, según National Geographic: "Por estas fechas es un imprescindible"

El pueblo más bonito de España para viajar durante el mes de mayo está en Córdoba. No lo digo yo, lo dice National Geographic. La revista de viajes se ha dejado sucumbir por el encanto de las flores y, aprovechando la fiesta de los Patios de Córdoba, ha destacado a Iznájar como el mejor destino para disfrutar de estos días de primavera que ya huelen a verano. "Por estas fechas es un imprescindible", escriben. Pero -y esto puede sorprender- es que los otros cuatro pueblos finalistas también son cordobeses.

En plena comarca de la Subbética, Iznájar es uno de los pueblos más pintorescos de la provincia. Sobre una colina, domina el embalse más grande de Andalucía, lo que le confiere vistas panorámicas únicas. Su origen se remonta a época andalusí, y todavía conserva un marcado legado árabe visible en su entramado de calles estrechas y en su castillo, que corona el casco antiguo. Además, el pueblo es conocido por su carácter tranquilo, sus casas encaladas adornadas con flores y su fuerte tradición agrícola, especialmente ligada al cultivo del olivo. La conjunción de estos aspectos hace que ostente la mejor posición en el ránking de National Geographic.

Vista de Iznájar. / Córdoba

Un pueblo vestido con flores

Pero empecemos por las flores. Aunque la capital acapara todas las miradas, la fiesta de los Patios es igual de importante en el resto de la provincia. Y la revista destaca que Iznájar, con sus nueve participaciones en el Concurso provincial de Patios, Rincones y Rejas de Córdoba 2026, tiene mucho que decir. A la 11ª edición se han presentado más de 60 espacios de 23 localidades. Para la publicación de viajes, el más "instagrameable" es el Patio de las Comedias, en el barrio de la Villa.

El Patio de las Comedias de Iznájar. / CÓRDOBA

Cientos de macetas explotan en color y aroma en un rincón de época medieval, en un lugar que, en otra época, fue escenario de representaciones teatrales. A su espíritu de patio y su pasado de teatro, se une su función de mirador.

Junto a este singular enclave, participan, representando a Iznájar otros nueve hitos:

Corral de la Pacheca , en la calle Rodrigo Alonso s/n

, en la calle Rodrigo Alonso s/n Puerta de la Muela , en Arcos del Coso s/n

, en Arcos del Coso s/n Edificio Consistorial de la calle Julio Burell 17

Plaza Rafael Alberti

Calle Obispo Rosales s/n

s/n Residencia de mayores de la calle Calvario 1

Calle la Antigua 5 , con patio y rincón

, con patio y rincón Plaza de la Torre

Estos espacios florales confoman un itinerario muy especial para recorrer esta localidad en mayo.

Vista panorámica del pantano de Iznájar. / Junta de Andalucía

Un castillo de poesía

National Geographic no solo se ha dejado seducir por la fiesta de las flores en el pueblo de Iznájar, sino que se deleita en los encantos patrimoniales y en el entorno natural de esta localidad. Un pueblo que consideran casi península, por estar rodeado por una de las masas de agua más grandes del interior de la región. Esta situación hace que el municipio disfrute de unas vistas increíbles. Sobre el embalse de Iznájar, además, la publicación destaca la playa de Valdearenas.

Vista del castillo de Iznájar, uno de sus tantos atractivos. / CÓRDOBA

Iznájar es una perla en medio de la sierra, protegida durante siglos por un castillo del siglo VIII. Sobre esta fortaleza, recuerdan que Rafael Alberti escribió un poema que resume su encanto: La arboleta perdida. "Prisionero en esta torre, prisionero quedaría", escribió el poeta. No menos impresionantes resulta la parroquia de Santiago Apostol.

Parroquia de Santiago Apostol de Iznájar. / Córdoba

En fin que este rincón de la Subbética cordobesa se ha ganado el aprecio de la prestigiosa publicación de viajes, y con mérito, pero sin hacer más que mantener su esencia, que no es poco.

Los otros cuatro pueblos de Córdoba finalistas

La revista no lo tuvo fácil para elegir pues los cinco finalistas a los mejores pueblos para viajar en mayo eran de Córdoba. La provincia no tenía nada que perder y cualquiera que hubieran elegido habría merecido una visita.

Los otros cuatro municipios que National Geographic destaca son Zuheros, Espejo, Almodóvar del Río y Montoro.