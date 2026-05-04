Pozoblanco inicia la renovación integral de la calle Maestro Don Camilo con una inversión de más de 118.000 euros

Una actuación clave transformará una de las vías del centro urbano de Pozoblanco para hacerla más accesible, segura y moderna. El Ayuntamiento de Pozoblanco ha informado del inicio de las obras de renovación integral de la calle Maestro Don Camilo, una intervención destinada a modernizar esta vía mediante la mejora de sus infraestructuras básicas, la accesibilidad y la imagen urbana. La actuación ha sido adjudicada por 118.106,35 euros y cuenta con un plazo previsto de ejecución de tres meses.

Los trabajos permitirán renovar por completo la red de abastecimiento de agua potable y el sistema de alcantarillado, además de incorporar nuevas canalizaciones eléctricas. La intervención incluye también la pavimentación de la calle con materiales de calidad, como granito mecanizado y abujardado, siguiendo la línea estética ya implantada en otras zonas del casco histórico.

Plataforma única para mejorar la accesibilidad en el centro de Pozoblanco

Uno de los principales objetivos de esta obra es la creación de una plataforma única, una solución urbana que favorece la convivencia entre peatones y vehículos y mejora la movilidad de personas mayores, familias con carritos o vecinos con movilidad reducida.

El alcalde de Pozoblanco y concejal de Urbanismo, Santiago Cabello, ha señalado que “con el inicio de estas obras damos respuesta a una actuación necesaria que permitirá resolver los problemas estructurales que presentaba esta calle, mejorando tanto sus infraestructuras como la seguridad y comodidad para los vecinos”.

Cabello ha añadido que el Consistorio continúa avanzando “en la renovación progresiva del casco urbano, con intervenciones que combinan funcionalidad, accesibilidad y una imagen cuidada acorde a nuestro entorno”.

Sin plan especial de tráfico durante las obras

En cuanto a la movilidad, el concejal de Tráfico, Agustín Cantero, ha explicado que, tras las conversaciones mantenidas con la Policía Local, no será necesario establecer un plan específico de tráfico. Según el edil, se trata de una actuación con afecciones puntuales que podrán gestionarse mediante la señalización habitual.

Noticias relacionadas

No obstante, el Ayuntamiento adoptará medidas de control y seguridad para minimizar las molestias a los vecinos y usuarios de la zona durante el desarrollo de las obras.