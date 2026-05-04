El Nazareno de Albendín saldrá de forma extraordinaria el 13 de junio con la banda de las Tres Caídas de Triana

Albendín se prepara para vivir una noche histórica que quedará grabada en la memoria colectiva del pueblo. Nuestro Padre Jesús Nazareno protagonizará el próximo 13 de junio, a las 20.00 horas, la primera salida extraordinaria de la historia de esta pedanía de Baena, con motivo del centenario de los primeros estatutos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Albendín.

La procesión contará con un acompañamiento musical de primer nivel: la banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana, una de las formaciones más reconocidas de la Semana Santa andaluza, que pondrá sus sones tras el paso del Nazareno en una cita de especial relevancia religiosa, cultural y patrimonial.

La celebración ha sido autorizada por la autoridad eclesiástica tras la solicitud cursada por la Cofradía al Obispado de Córdoba, y culminará un amplio programa conmemorativo impulsado conjuntamente por la Parroquia, el Ayuntamiento de Albendín y la propia hermandad.

Un acuerdo histórico para Albendín

El acuerdo con la formación trianera quedó formalmente cerrado el pasado sábado 2 de mayo en la sede de la banda de las Tres Caídas de Triana, en Sevilla. Allí, el alcalde pedáneo de Albendín, José Andrés García, rubricó el compromiso con Julio José Vera Cuder, director de la banda, para que la prestigiosa formación sevillana acompañe al Nazareno en esta procesión extraordinaria.

Esta colaboración supone un hito para el patrimonio cultural y religioso de Albendín y refuerza la dimensión provincial de una efeméride que busca proyectar la identidad del pueblo más allá de sus calles.

Según ha señalado el alcalde de Albendín, José Andrés García, “hacer posible que una banda de este nivel venga a Albendín es algo extraordinario”. El regidor ha destacado también la colaboración de “paisanos que residen en Sevilla, muy involucrados en la Semana Santa hispalense”, quienes han servido de puente para alcanzar este acuerdo.

García ha subrayado además el valor histórico de la conmemoración, al recordar que “la base documental histórica con la que cuenta Albendín no es muy extensa” y que la conservación de estos estatutos de hace un siglo constituye “uno de los pocos documentos que dan testimonio de la gran historia que tiene Albendín”.

Cien años de historia cofrade

La celebración recuerda la aprobación, en 1926, de los primeros estatutos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno por parte del Obispado de Córdoba. Aunque la documentación oficial cumple ahora cien años, existen referencias que sitúan la presencia de la Cofradía ya en el siglo XVIII, lo que confirma la profunda raíz devocional del Nazareno en la vida religiosa de Albendín.

A lo largo de su historia, la Hermandad del Nazareno ha desempeñado un papel esencial en la Semana Santa de Albendín, acogiendo y custodiando otras devociones que hoy forman parte del calendario cofrade local, como el Crucificado, el Santo Sepulcro, el Resucitado o la Virgen de los Dolores, actualmente vinculadas a sus propias hermandades.

El hermano mayor de la Cofradía, Javier Marín, ha destacado que esta salida extraordinaria será “el broche final tras un periodo de preparación, reflexión, formación y caridad” desarrollado por la hermandad. Marín ha añadido que supone “un orgullo y un honor” que la Cofradía sea la primera en realizar una procesión extraordinaria en Albendín con el beneplácito del Obispado, en lo que ha definido como “un acto de fe y devoción sin precedentes”.

Fe, caridad y participación vecinal

La procesión del 13 de junio en Albendín será el cierre de un calendario de actos iniciado a finales de 2025 y marcado por la dimensión religiosa, formativa y social. La Cofradía ha desarrollado acciones de caridad, visitas a enfermos, campañas solidarias para Cáritas, catequesis y jornadas cofrades, con una participación destacada del Grupo Joven de la Parroquia.

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La organización de esta cita ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Albendín, la Parroquia y la Cofradía del Nazareno, con el objetivo de convertir el centenario en una celebración solemne, participativa y abierta a todos los vecinos.