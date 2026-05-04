El tiempo
Los meteorólogos coinciden y la Aemet avisa: bajón de temperaturas para recibir a unos Patios de Córdoba que podrían estar pasados por agua
Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y la provincia
Tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como el portal especializado Andalmet coinciden: la semana comenzará en toda España con inestabilidad atmosférica, lluvias en el norte del país y bajón de temperaturas en Córdoba y provincia. De hecho, esta pasada madrugada la mínima ha alcanzado los 12,1º en la estación del aeropuerto, y en próximas jornadas el termómetro podría descender por debajo de los 10 grados.
De hecho, Andalmet avisa en su perfil en la red social Instagram de "tardes ventosas del oeste" en "gran parte de Andalucía", debido al "contraste térmico en las horas centrales del día entre las zonas costeras y las del interior". Ello traerá consigo "un aumento de los vientos de componente oeste-suroeste, en especial en el Valle del Guadalquivir", donde se ubica la capital cordobesa y muchos municipios de la provincia.
Una semana en la que se abren a los visitantes -hoy mismo de hecho- los Patios de Córdoba, que, a tenor de las primeras previsiones, no estarán libres de lluvias. No obstante, en las primeras horas de la fiesta grande del Mayo Cordobés, las precipitaciones serán escasas, y los cielos tenderán a abrirse a lo largo del mediodía y de la tarde.
Así, la previsión completa de la Aemet para Córdoba y provincia hoy lunes, 4 de mayo, apunta a cielos con intervalos nubosos matinales y nubosidad de evolución diurna, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios, localmente en descenso. Vientos de componente oeste, flojos con intervalos moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 26º, en Lucena entre 11º y 21º, en Pozoblanco entre 9º y 22º, y en Priego de Córdoba entre 8º y 19º.
El tiempo este martes
Mañana martes, 5 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena. Temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios. Vientos de componente oeste, flojos con intervalos moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 26º, en Lucena entre 9º y 20º, en Pozoblanco entre 7º y 23º, y en Priego de Córdoba entre 7º y 18º.
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