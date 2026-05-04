La estación de ferrocarril Puente Genil-Herrera cumple 20 años de alta velocidad con una asignatura pendiente

La estación de alta velocidad de Puente Genil-Herrera cumple este año dos décadas desde su inauguración. Nació con la ambición de cambiar la movilidad en la Campiña, acercar Puente Genil y Herrera a los grandes corredores ferroviarios, situar Madrid a poco más de dos horas y media y dejar Córdoba a apenas 26 minutos. Veinte años después, el balance se sostiene en una idea clara, la estación tiene demanda y mantiene una oferta amplia de servicios, pero arrastra desde el origen un punto débil que sigue sin resolverse del todo, la conexión con el casco urbano.

Más de 241.000 viajeros

Según los datos de Adif, por Puente Genil-Herrera pasaron en 2025 un total de 241.256 pasajeros. De ellos, la mayoría correspondieron a Alta Velocidad/Larga Distancia (151.064), mientras que 90.192 fueron usuarios de Media Distancia.

En cuanto al movimiento de trenes, la estación registró 12.079 circulaciones, de las cuales 8.247 de alta velocidad o larga distancia y 3.832 de media distancia. Con esas cifras, la estación se sitúa lejos de los grandes nodos ferroviarios, pero por delante de otras paradas de alta velocidad de la provincia, como Villanueva de Córdoba, donde la media se reduce a 11,7 viajeros por tren. Actualmente, desde Puente Genil-Herrera salen entre semana 16 trenes diarios con dirección Córdoba (uno de ellos Avlo, y cinco con parada en Madrid); once servicios con Málaga (uno Avlo y seis Avant); y 10 con Sevilla-Santa Justa, todos Avant.

Una vista exterior de la situación en la que se encuentra la estación de Puente Genil. / Virginia Requena

Impacto en la comarca

Para el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, la estación ha sido «determinante para el desarrollo del municipio y la comarca». Defiende que su puesta en funcionamiento supuso «un salto cualitativo» en movilidad y que su impacto «ha ido creciendo con el paso del tiempo de manera sostenida». Entre los efectos, sitúa el empuje al turismo, sobre todo en campañas como Semana Santa o Navidad, y el mayor escaparate para el patrimonio, la gastronomía y la oferta cultural local. También subraya que ha ampliado para los vecinos «las posibilidades laborales, formativas y de ocio» al acercar las principales ciudades del país. Además, se ha consolidado «un nodo estratégico para la Campiña y la Sierra Sur sevillana».

Sin embargo, a ubicación de la infraestructura siempre ha estado rodeada de polémica. La estación se encuentra a unos cuatro kilómetros del municipio cordobés y a tres del sevillano. Se trata de una lógica de «estación de borde» propia de la alta velocidad —una parada intermedia pensada para acortar tiempos entre grandes ciudades—, pero que deja pendiente el reto de cómo llegar sin depender del coche.

Ese debate cobró fuerza el pasado septiembre, cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó de «rotundo fracaso» el modelo de estaciones alejadas de los cascos urbanos por considerar que «perjudican el propósito fundamental» de una estación ferroviaria. Entre los ejemplos citó casos como Requena-Utiel, Cuenca Fernando Zóbel, Burgos o Tarragona, una definición en la que encaja también Puente Genil-Herrera.

Una conexión pendiente

Lo cierto es que, hoy por hoy, el acceso sigue siendo su talón de Aquiles. Puente Genil no cuenta con un servicio de autobús plenamente integrado en horarios de salida y llegada que evite al viajero ir en coche, pagar aparcamiento o depender del taxi para moverse entre la estación y cualquiera de los dos municipios. Una dependencia del vehículo privado que contrasta con la eficiencia y sostenibilidad asociada a la alta velocidad.

La estación ha sido «determinante para el desarrollo del municipio y la comarca»

Ante esta situación, Velasco avanza que el Ayuntamiento impulsará un estudio de viabilidad para mejorar la conexión «con el objetivo de facilitar aún más el acceso». Ese trabajo, detalla, se plantea con dos líneas. Por un lado, una ruta de autobús entre la estación y Puente Genil y Herrera, con parada en la aldea de Ribera Baja. Y por otro, un sistema de taxis compartidos que permita «tarifas más económicas» para quienes necesiten desplazarse.

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Vista exterior de la situación en la que se encuentra la estación de Puente Genil. / Virginia Requena

Pese a ello, la estación continúa en fase de crecimiento, aunque sostenido tras el gran crecimiento que experimentó en 2024. En 2025 recibió 16.000 viajeros más que en 2024,y los 168.000 usuarios que Renfe destacó en 2023 . Además, la media de pasajeros que se bajaron en este punto fueron una veintena de media.