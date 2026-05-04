Baena rendirá homenaje a Manuel Piedrahita en el 22º Capítulo de la Floración de la Cofradía Amigos del Olivo

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha presentado este lunes junto al presidente de la Cofradía Amigos del Olivo, Alberto Sánchez, los actos del 22º Capítulo de la Floración, que se celebrará el próximo 9 de mayo y que este año estará especialmente marcado por el homenaje póstumo a Manuel Piedrahita, figura clave en la promoción del aceite de oliva y fundador de la propia cofradía.

Durante la comparecencia, Serrano ha destacado la relevancia de esta cita dentro del calendario cultural y económico del municipio, subrayando el firme compromiso del Ayuntamiento con todas aquellas iniciativas vinculadas al olivar y al aceite de oliva virgen extra con denominación de origen Baena.

La alcaldesa ha recordado la figura de Manuel Piedrahíta como impulsor de la Cofradía Amigos del Olivo y expresidente de la Federación Andaluza de Cofradías Vínicas y Gastronómicas, resaltando su contribución a la difusión de la cultura del aceite.

En este sentido, ha señalado que tanto la organización del homenaje como la cofradía han considerado oportuno integrar ambos actos —el tributo y el capítulo de la floración— en una misma jornada, reforzando así su significado.

María Jesús Serrano ha puesto en valor el papel de la Cofradía Amigos del Olivo en la promoción de Baena, su patrimonio y su tradición olivarera, destacando su labor “altruista y constante” en la difusión de la cultura del aceite.

Asimismo, ha subrayado la importancia del olivar como base de la economía local y como elemento clave en el desarrollo del oleoturismo, una actividad en auge que atrae a visitantes interesados tanto en la gastronomía como en los beneficios saludables del aceite de oliva virgen extra.

Por su parte, el presidente de la cofradía, Alberto Sánchez, ha detallado el programa previsto, que se estructurará en dos partes principales; el homenaje a Manuel Piedrahita, ya presentado previamente, y la celebración del capítulo de la cofradía, con el nombramiento de nuevos miembros.

Plaza con el nombre de Manuel Piedrahita

Uno de los actos más destacados será la inauguración de la plaza Manuel Piedrahita Toro en el casco antiguo de Baena, prevista para la tarde del sábado, antes del inicio del acto central en el teatro.

Durante el capítulo se nombrará cofrade de honor a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en una iniciativa que busca reconocer el valor de las cofradías de Semana Santa de Baena y que tendrá continuidad en futuras ediciones.

Asimismo, se designarán como embajadores de honor al periodista Modesto Barragán, vinculado a Canal Sur, y al economista Ramón Madrid Nicolás, profesional de reconocido prestigio en el ámbito nacional e internacional.

El evento contará con la participación de al menos doce cofradías procedentes de distintos puntos de España y Portugal, lo que refuerza su dimensión promocional y su capacidad para proyectar la imagen de Baena y su aceite a nivel nacional e internacional.

Actividades complementarias y participación ciudadana

La jornada incluirá también actividades paralelas, como una visita a una almazara local y un almuerzo de convivencia, así como una cena posterior al acto principal.

El presidente de la cofradía ha subrayado que la entrada al acto es libre y abierta a toda la ciudadanía, invitando a vecinos y visitantes a participar en esta celebración que combina tradición, cultura y promoción gastronómica.

La alcaldesa ha agradecido el trabajo de la Cofradía Amigos del Olivo y ha reiterado el respaldo municipal a este tipo de iniciativas, que contribuyen a fortalecer la identidad local y a dinamizar la economía.

Noticias relacionadas

El 22º Capítulo de la Floración se consolida así como una de las citas más relevantes para la promoción del aceite de oliva virgen extra de Baena y su proyección como destino turístico ligado a la cultura del olivar.