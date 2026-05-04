La AUGC denuncia que la provincia de Córdoba ha perdido casi el 10% de sus guardias civiles en cuatro años

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado, a través de una nota de prensa, que la provincia de Córdoba ha perdido "casi el 10% de los agentes de este cuerpo en cuatro años. En concreto, cifra en un 9,8% el descenso entre enero de 2022 y enero de este 2026, en un fenómeno que "corrobora las continuas denuncias de esta asociación profesional sobre la falta de efectivos" y, además, "agrava la situación".

"Si ya en enero de 2025 se registró una reducción del 5,8% respecto a 2022 en la plantilla provincial, en tan solo un año se han sumado otros cuatro puntos más en la pérdida de efectivos hasta situarse en ese 9,8%", lamentan desde la AUGC. Siempre según los datos de esta entidad, a las 165 "vacantes sin cubrir" de 2025 se le han sumado otras 66 para un total de 231 puestos de trabajo menos, "por lo que falta el 18% de la plantilla que debería haber en la provincia", amplían.

"Pero es que además, el catálogo, que es el número mínimo de guardias civiles fijado como necesario, se ha reducido un 2,4% en los cuatro últimos años, lo cual resulta incomprensible, teniendo en cuenta que la propia jefatura provincial de la Guardia Civil reconoció hace años que dicho catálogo había quedado obsoleto y debía incrementarse considerablemente", asegura la AUGC.

La escala de cabos y guardias, la que tiene más vacantes sin cubrir

Analizando por escalas, la de cabos y guardias es la que tendría más vacantes sin cubrir, 208, "mientras que faltan 16 suboficiales y siete oficiales". La escala básica es, además, la que "debería acumular menos déficit, ya que asume mayoritariamente los servicios operativos en las poblaciones, en el campo y en las carreteras, que son los más necesarios".

Agentes de la Guardia Civil de Córdoba en el Día del Pilar del pasado 2025. / A. J. González

En lo que se refiere al personal en situación de reserva por edad, que se encarga de la seguridad en las sedes judiciales y ejerce funciones administrativas en distintas unidades de la provincia, "su plantilla se ha incrementado un 38% desde 2022, a pesar de lo cual tiene 27 vacantes sin cubrir, por lo que falta el 18% de los efectivos que debería haber".

Evolución de las vacantes por municipios y especialidades

AUGC ha realizado un detallado análisis de la evolución que han tenido las plantillas de la Guardia Civil durante los dos últimos años en todos los municipios, unidades y especialidades de la provincia de Córdoba, "y el resultado es bastante preocupante".

Son las unidades de Protección y Seguridad "las que más efectivos han perdido en el período del 1 de enero de 2024 a la misma fecha de 2026, nada menos que un 12,7%, sobre todo debido al descenso del 22% en la plantilla del Núcleo de Servicios de Córdoba", explica la nota. De hecho, "es la unidad de ese tipo que menos guardias civiles tiene en todo el país, y continuamente necesita refuerzos externos para desempeñar sus cometidos"; mientras que la Sección de Seguridad del centro penitenciario ha perdido un 7% de sus componentes.

"Y no menos grave es la situación en Seguridad Ciudadana, al haberse reducido un 8,4% el número de guardias civiles en toda la provincia, con la mayoría de los Puestos habiendo perdido plantilla durante estos dos años", cifra la AUGC. En concreto, las cifras que esta asociación facilita son las siguientes: Villafranca un 37% menos, Santa Eufemia y Villa del Río 33%, Posadas 30%, Torrecampo y Dos Torres 28%, Fuente Obejuna 25%, Cabra y Benamejí 20%, Fernán Núñez y El Viso 18%, Santaella 16%, Hinojosa del Duque 15%, Hornachuelos 14%, Pozoblanco, La Rambla, Lucena y Luque 12%, Belmez 11%, La Carlota y Fuente Palmera 10%, Rute y Espiel 9%, Bujalance y Almodóvar del Río 8%.

Disminución de efectivos en los Puestos principales

Incluso en los Puestos principales, que son los más grandes, han disminuido los efectivos, como el de Montilla con un 20% menos, Puente Genil 8%, Palma del Río 6%, Priego de Córdoba 3% y Baena 2%.

Por su parte, Tráfico ha visto reducida su plantilla provincial en un 2,5% durante el mismo período, y el resto de especialidades -Seprona, Policía Judicial, Intervención de Armas, Cinológico, Fiscal, Automovilismo y otras- se han mantenido más o menos estables. Mientras que el personal con funciones administrativas en Planas Mayores ha aumentado un 5,5%.