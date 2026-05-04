Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Patios de CórdobaGuía de los PatiosAdelante AndalucíaCasa ÁrabeCCFPuente de AlcoleaCocaína en el maleteroPresunta compra votos HinojosaAscenso Coto CórdobaVista AlegreCruces de MayoDebate electoralVirgen de AraceliApuñaló a su hermanoAVE Puente GenilOlivarGuía CrucesResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Tribunales

Aplazado el juicio al hijo del alcalde de Hinojosa del Duque por compra de votos por la ausencia de un testigo clave

La Fiscalía solicita un año y medio de cárcel para el hijo del alcalde de Hinojosa del Duque por un presunto delito de cohecho electoral

El hijo del alcalde de Hinojsa, este lunes en los tribunales.

El hijo del alcalde de Hinojsa, este lunes en los tribunales. / A.J. González

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

El juicio al hijo del alcalde de Hinojosa del Duque, acusado de comprar votos durante las elecciones municipales de 2023, ha quedado aplazado hasta el próximo 2 de diciembre por la ausencia de un testigo clave para la causa.

La vista estaba prevista para este miércoles en la Sección Tercera del Juzgado de lo Penal de Córdoba, pero ha sido suspendida por la ausencia de un testigo clave y que había sido citado para este lunes. Concretamente, quien ha faltado a la citación es el varón al que presuntamente le intentaron comprar los votos. De esta forma, queda señalada de nuevo para final de año cuando el procedimiento se encontraba ya en su fase de declaraciones, incluida la del acusado. El hijo del alcalde, se ha mostrado en todo momento tenso pero tranquilo y dispuesto a responder a las preguntas de la acusación. De hecho, ha respondido a la primera cuestión, antes de ser detenido el interrogatorio al comprobar el magistrado que no se encontraba en la sala ni en la ciudad de la justicia el citado testigo.

Inicio del juicio al hijo de Matías González, alcalde de Hinojosa

Inicio del juicio al hijo de Matías González, alcalde de Hinojosa / A.J. González

Solicitan un año y medio de cárcel

Los hechos se remontan al 28 de mayo de 2023, día de las elecciones municipales. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el hijo del actual alcalde, Matías González, habría entregado a un vecino —conocedor de su delicada situación económica— un sobre con papeletas en la puerta de un colegio electoral y le habría ofrecido dinero para hacer la compra a cambio de que él y su familia votaran a la candidatura de su padre.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita para el acusado un año y seis meses de prisión por un presunto delito de cohecho electoral (artículo 146 de la Loreg). El alcalde no está investigado en la causa, al no haberse podido acreditar su implicación en lo ocurrido.

Noticias relacionadas y más

En su momento, Matías González señaló a Diario CÓRDOBA que todo se debe a un montaje y una campaña de difamación contra él, su hijo y el Partido Socialista.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una mujer en una colisión contra un camión en la N-432 a la altura de Fuente Obejuna
  2. Comienza la renovación de 24 kilómetros de tuberías para el abastecimiento de agua de la zona sur de Córdoba
  3. Nubes, lluvia y barro: el pronóstico de la Aemet en Córdoba en la antesala de las Cruces
  4. Cañete de las Torres se convierte en un escenario onírico con la séptima edición de ‘Calles en Flor’
  5. La Diputación de Córdoba destina casi 300.000 euros a la mejora de la seguridad vial de la carretera CO-5310 en Palma del Río
  6. La N-432 se cobró más de la mitad de las muertes en accidentes de carretera en Córdoba en 2025
  7. El pueblo a 30 minutos de Córdoba que es el Mirador de la Campiña (y esconde dos castillos con historia)
  8. ¿Sábado de Cruces en Córdoba pasado por agua? Estas son las horas con más probabilidad de lluvia según la Aemet

Aplazado el juicio al hijo del alcalde de Hinojosa del Duque por compra de votos por la ausencia de un testigo clave

Aplazado el juicio al hijo del alcalde de Hinojosa del Duque por compra de votos por la ausencia de un testigo clave

La Rambla aprueba el presupuesto 2026 con una bajada del IBI y el aumento de la inversión municipal

La Rambla aprueba el presupuesto 2026 con una bajada del IBI y el aumento de la inversión municipal

El pueblo más bonito para viajar en mayo está en Córdoba, según National Geographic: "Por estas fechas es un imprescindible"

Seis años de cárcel por alquilar un coche en Lucena, transportarlo a Murcia y dejarse un kilo de cocaína en el maletero

Pozoblanco inicia la renovación integral de la calle Maestro Don Camilo con una inversión de más de 118.000 euros

Pozoblanco inicia la renovación integral de la calle Maestro Don Camilo con una inversión de más de 118.000 euros

Los meteorólogos coinciden: bajón de temperaturas para recibir a unos Patios de Córdoba que podrían estar pasados por agua

Los meteorólogos coinciden: bajón de temperaturas para recibir a unos Patios de Córdoba que podrían estar pasados por agua

La AUGC denuncia que la provincia de Córdoba ha perdido casi el 10% de sus guardias civiles en cuatro años

La AUGC denuncia que la provincia de Córdoba ha perdido casi el 10% de sus guardias civiles en cuatro años

Juanma Moreno señala a Córdoba como "clave" para la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas del 17M

Juanma Moreno señala a Córdoba como "clave" para la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas del 17M
Tracking Pixel Contents