Tribunales
Aplazado el juicio al hijo del alcalde de Hinojosa del Duque por compra de votos por la ausencia de un testigo clave
La Fiscalía solicita un año y medio de cárcel para el hijo del alcalde de Hinojosa del Duque por un presunto delito de cohecho electoral
El juicio al hijo del alcalde de Hinojosa del Duque, acusado de comprar votos durante las elecciones municipales de 2023, ha quedado aplazado hasta el próximo 2 de diciembre por la ausencia de un testigo clave para la causa.
La vista estaba prevista para este miércoles en la Sección Tercera del Juzgado de lo Penal de Córdoba, pero ha sido suspendida por la ausencia de un testigo clave y que había sido citado para este lunes. Concretamente, quien ha faltado a la citación es el varón al que presuntamente le intentaron comprar los votos. De esta forma, queda señalada de nuevo para final de año cuando el procedimiento se encontraba ya en su fase de declaraciones, incluida la del acusado. El hijo del alcalde, se ha mostrado en todo momento tenso pero tranquilo y dispuesto a responder a las preguntas de la acusación. De hecho, ha respondido a la primera cuestión, antes de ser detenido el interrogatorio al comprobar el magistrado que no se encontraba en la sala ni en la ciudad de la justicia el citado testigo.
Solicitan un año y medio de cárcel
Los hechos se remontan al 28 de mayo de 2023, día de las elecciones municipales. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el hijo del actual alcalde, Matías González, habría entregado a un vecino —conocedor de su delicada situación económica— un sobre con papeletas en la puerta de un colegio electoral y le habría ofrecido dinero para hacer la compra a cambio de que él y su familia votaran a la candidatura de su padre.
Por estos hechos, el Ministerio Público solicita para el acusado un año y seis meses de prisión por un presunto delito de cohecho electoral (artículo 146 de la Loreg). El alcalde no está investigado en la causa, al no haberse podido acreditar su implicación en lo ocurrido.
En su momento, Matías González señaló a Diario CÓRDOBA que todo se debe a un montaje y una campaña de difamación contra él, su hijo y el Partido Socialista.
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