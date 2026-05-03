Romerías y fiestas marianas en Los Pedroches para comenzar el mes de mayo

El primer domingo de mayo ha llegado plagado de celebraciones marianas en Los Pedroches, en las que los vecinos muestran su devoción por diferentes advocaciones.

Villaralto ha celebrado su romería de la Divina Pastora, en la que destacan las carrozas, cuya decoración por los vecinos se ha descubierto instantes antes de la romería. Un trabajo de decoración en el que se involucran muchos vecinos. Este año siete carrozas en total, incluyendo la de la Virgen que iba portada sobre un gran trono blanco decorado con flores.

Carrozas en Villaralto. / Rafa Sánchez

Las demás carrozas han empleado motivos como un avestruz de colores, el ave fénix, una gran bota, la Roma clásica o compañeros de viaje en un sidecar decorado con flores. La comitiva, también con muchos caballistas, ha salido de la localidad por la mañana con los cánticos a la Divina Pastora por el coro romero, para llegar al paraje Guadamatilla donde hubo misa o el baile por los niños de la Divina Pastora.

Durante la romería se han ido recogiendo firmas de apoyo al proceso impulsado por el ayuntamiento para declarar la fiesta de interés turístico.

Escolta Militar

En Dos Torres se vienen celebrando desde el jueves las fiestas patronales y hoy, Domingo de Loreto, ha tenido lugar por la tarde la procesión de regreso de la patrona, la Virgen de Loreto desde la parroquia y hasta ermita.

Escolta militar a la Virgen de Loreto en Dos Torres. / Rafa Sánchez

La jornada ha comenzado con la diana musical y el izado de la bandera de España en el recinto donde se encuentra ubicado el avión cedido por la base aérea de Morón, con presencia de distintos cargos militares. La misa ha dado paso al homenaje a los caídos y la tradicional copa al pueblo. La procesión, con la imagen portada a hombros, ha comenzado a las seis de la tarde, con la Banda Sinfónica de Dos Torres y una escolta militar de la base aérea de Morón. Este año sin el sobrevuelo de aviones del Ejército, como es habitual, debido a las «directrices desde instancias superiores y que afectan a todo el territorio nacional». La música y los fuegos artificiales han completado la jornada.

Desde Fuente la Lancha hasta Hinojosa

Además, la Virgen de Guía ha sido trasladada en romería hasta Hinojosa del Duque, desde Fuente la Lancha, completándose unos días festivos en la comarca también con la romería de Veredas en Torrecampo y la celebración de la Virgen de las Cruces en Santa Eufemia, ambas el pasado viernes.