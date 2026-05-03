La cruz de Consultorio en exteriores y de la calle Andalucía en interiores, primeros premios en Añora

Tras una animada velada de la cruz en la noche del sábado en la que muchas personas llenaron las calles para visitar las 13 cruces participantes, vestidas por los noriegos y noriegas, llegó a la una de la madrugada el reparto del chocolate caliente y los dulces en cada cruz. Junto a ellas también se podían visitar las vestidas en la residencia de mayores y en el colegio.

Fallo del jurado

En una noche en la que nadie duerme en Añora, a las cinco de la mañana se llenaba la Casa de la Cultura para conocer el fallo del jurado, sumando las puntuaciones del jurado formado por un lado por las propias cruceras y por otro por el jurado externo.

Cruz de la calle Andalucía, ganadora en la modalidad de interiores. / Caballero

En exteriores, el primer premio ha sido para la instalada en la calle Amargura, junto al Consultorio, mientras que en interiores la ganadora ha sido la de la calle Andalucía, que revalidada el título.

La Fiesta de la Cruz, declarada de Interés Turístico y Bien de Interés Cultural (BIC), un año más por las creación de bonitos adornos artesanales después de meses de trabajo que lucieron ante visitantes llegados desde distintos lugares de la provincia de Córdoba, de provincias limítrofes y de otros lugares de España.

Una de las características de estos monumentos construidos con materiales de todo tipo ha sido la incorporación de propuestas innovadoras, como ha sido la que han presentado las cruceras y cruceros de la calle Andalucía. En esta premiada cruz destaca el colorido con la simulación de varias vidrieras, con un rosetón al fondo y una composición con mezcla de columnas y elementos de estilo gótico que hizo que muchos visitantes la definieran como catedral.

Novedades y clasicismo

Más clásica ha sido la composición de la cruz ubicada junto al consultorio, que este año ha conseguido el primer premio tras quedar segunda el año pasado, tras la de San Pedro, que acumula varios premios y que en 2026 ha apostado por la innovación con una experiencia que ofrecía a los visitantes la posibilidad de entrar en el propio monumento.

En exteriores primer premio para Consultorio (93 puntos), segundo para Calle Amargura (79 puntos), tercero para Cruz de Arriba (78 puntos) y cuarto para Chaparral (77 puntos), seguidas por las cruces de San Pedro, Calle Virgen, San Martín y Cantarranas.

En interiores, primer premio: Calle Andalucía, segundo Calle Concepción esquina calle Olivos, tercero Calle Córdoba, cuarto para Calle Concepción y quinto para Doctor Benítez.

Tal y como destaca el Ayuntamiento de Añora, durante todo el día de ayer y hasta bien entrada la madrugada de hoy hubo un excepcional ambiente en torno a la Fiesta de la Cruz. Los visitantes pudieron ver la evolución del montaje de las cruces exteriores y las interiores se abrieron al público a las 20.00 horas con distintas actuaciones musicales.

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Hoy domingo continúan las cruces abiertas durante todo el día y además se celebra el IX Concurso de Pintura Rápida ‘Fiesta de la Cruz’ y animará el coro romero Voces de la Sierra. Igualmente habrá visitas teatralizadas al Museo de la Cruz en horario de tarde (19:30 y 21:00), previa inscripción.