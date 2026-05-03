El Ayuntamiento de Palma del Río destina 50.000 euros a unir carriles ciclopeatonales

El Ayuntamiento de Palma del Río destinará 50.000 euros procedentes de los remanentes de tesorería del año 2025 para realizar las actuaciones necesarias para conectar los polígonos industriales con la zona de El Baldío a través de una gran vía ciclopeatonal. En la actualidad ya existe un carril bici desde la zona industrial hasta el polideportivo y que transcurre por la avenida Aulio Cornelio Palma. Ahora se pretende conectar esa vía ciclista con la pasarela ciclopeatonal que se va a construir sobre la A-431 por parte de la Junta de Andalucía. Para ello, el ayuntamiento ha solicitado autorización a la delegación territorial de Fomento para la implantación de una vía de calzada compartida para vehículos, peatones y ciclistas que irá desde la antigua venta El Gallo hasta la futura pasarela. Son un total de 1,35 kilómetros que darán seguridad a las decenas de personas que caminan a diario por este lugar, ampliando también esa seguridad para ciclistas debido a que no hay una zona habilitada para ello desde que se reparó de urgencia el puente de hierro.

El proyecto contempla también la implantación de una vía ciclopeatonal en dos tramos de titularidad provincial correspondientes a la carretera CO-5310 para conectar la pasarela con la parte inferior de Baldío Sur. Para esta actuación, el gobierno local ha solicitado permiso a la Diputación de Córdoba para crear tramos de uso exclusivo para peatones y ciclistas en el antiguo trazado de la carretera CO-5310.

Tres tramos desde la venta El Gallo hasta el cerro de Belén

Serán por tanto tres tramos en los que trabaje el consistorio con cargo a los remanentes, el que va desde la venta El Gallo hasta el cerro de Belén, el tramo entre la futura pasarela ciclopeatonal y El Baldío, que transformará la antigua carretera en un carril de uso exclusivo para peatones y ciclistas y un tercer tramo comprendido entre la intersección de la vía de servicio con la calle Rafael Carrasco Caamaño y la glorieta de acceso a Los Cabezos que tiene una longitud aproximada de 350 metros.

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Los trabajos incluyen pintura y señalización horizontal y vertical del itinerario ciclopeatonal, adecuación de accesos en las intersecciones con el rebaje de acerado y eliminación de escalones para garantizar la continuidad de itinerarios ciclistas y peatonales, y la reparación de la escalera de acceso peatonal a la parte inferior de Baldío Sur.