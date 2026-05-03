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La Aemet mantiene su pronóstico de inestabilidad atmosférica en Córdoba para el cierre de las Cruces: ¿cuánto y cuándo lloverá?

Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y la provincia

Lluvia prevista este domingo en Andalucía, en mapa elaborado por la Aemet.

Lluvia prevista este domingo en Andalucía, en mapa elaborado por la Aemet. / Aemet

Tomás Moreno

Córdoba

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para hoy domingo, 3 de mayo, su previsión de inestabilidad atmosférica en Córdoba y provincia. A pesar de que ayer sábado las nubes no terminasen de romper y la previsión de lluvias no cristalizase en precipitaciones reales, el instituto oficial continúa con su predicción de agua para las próximas horas.

De hecho, la probabilidad de lluvia es del 95% hasta las 12.00 horas, aunque luego baja sensiblemente hasta el 15% antes de volver a subir, en este caso al 75%, durante la próxima noche y madrugada. Así las cosas, las Cruces se despedirían pasadas por agua y la Fiesta de los Patios, que comienza mañana lunes, arrancaría con una fuerte incertidumbre climática.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

No obstante, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy domingo en nuestra provincia, tendremos cielos con intervalos nubosos y precipitaciones débiles dispersas y ocasionales. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas sin cambios. Vientos flojos de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 25º, en Lucena entre 12º y 21º, en Pozoblanco entre 11º y 23º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 21º.

El tiempo este lunes

Mañana lunes, 4 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el sur, con pocos cambios en el resto. Vientos flojos a moderados de componente oeste.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 26º, en Lucena entre 10º y 21º, en Pozoblanco entre 8º y 22º, y en Priego de Córdoba entre 8º y 19º.

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