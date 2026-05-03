El tiempo
La Aemet mantiene su pronóstico de inestabilidad atmosférica en Córdoba para el cierre de las Cruces: ¿cuánto y cuándo lloverá?
Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y la provincia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para hoy domingo, 3 de mayo, su previsión de inestabilidad atmosférica en Córdoba y provincia. A pesar de que ayer sábado las nubes no terminasen de romper y la previsión de lluvias no cristalizase en precipitaciones reales, el instituto oficial continúa con su predicción de agua para las próximas horas.
De hecho, la probabilidad de lluvia es del 95% hasta las 12.00 horas, aunque luego baja sensiblemente hasta el 15% antes de volver a subir, en este caso al 75%, durante la próxima noche y madrugada. Así las cosas, las Cruces se despedirían pasadas por agua y la Fiesta de los Patios, que comienza mañana lunes, arrancaría con una fuerte incertidumbre climática.
No obstante, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy domingo en nuestra provincia, tendremos cielos con intervalos nubosos y precipitaciones débiles dispersas y ocasionales. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas sin cambios. Vientos flojos de componente oeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 25º, en Lucena entre 12º y 21º, en Pozoblanco entre 11º y 23º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 21º.
El tiempo este lunes
Mañana lunes, 4 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el sur, con pocos cambios en el resto. Vientos flojos a moderados de componente oeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 26º, en Lucena entre 10º y 21º, en Pozoblanco entre 8º y 22º, y en Priego de Córdoba entre 8º y 19º.
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