Silvia Mellado (PSOE) advierte en Priego de "la falta de compromiso de Moreno Bonilla con nuestros pueblos"

La defensa de los servicios públicos y el modelo de futuro que queremos para Andalucía están centrando el mensaje del PSOE en este arranque de campaña, como ha indicado este sábado en Priego la número 1 de la lista socialista por Córdoba a los comicios autonómicos del 17-M, Silvia Mellado, que junto a miembros del PSOE local participaba en un reparto electoral en el mercadillo de la localidad.

Según Mellado, “estamos viendo la falta de compromiso de la Junta de Andalucía de Moreno-Bonilla con nuestros pueblos”, apuntando que, al ser alcaldesa de Fuente Obejuna, “yo vengo del municipalismo, conozco bien el norte de la provincia de Córdoba, sus carencias y desmantelamiento, sobre todo, de la sanidad pública”.

"La Junta está fallándole a los vecinos y vecinas"

La cabeza de lista del PSOE, ponía de relieve que está comprobando cómo en el resto de la provincia, “en nuestros pueblos, la Junta está fallándole a los vecinos y vecinas de los diferentes municipios”, poniendo como ejemplo Priego, “donde el compromiso con el hospital no llega”, haciendo igualmente alusión a la falta de especialidades, o en materia de educación, “ese compromiso de la Junta de Andalucía con un colegio nuevo, en el que se han recortado 10 aulas”, en alusión al CEIP Cristóbal Luque Onieva.

Un panorama en el que según apuntaba Mellado, “estamos viendo el modelo del Partido Popular con los servicios públicos, con ese desmantelamiento, esa inversión en lo privado, tanto en sanidad, como en universidades y educación”, algo que para la candidata “el PSOE siempre hemos llevado a gala, ya que Andalucía, con nuestra sanidad pública, éramos referente a nivel nacional y estamos viendo cómo en estos años se va poco a poco desmantelando”, advirtiendo que pese a ello, “aún estamos a tiempo, si el próximo 17 de mayo así lo consideran los ciudadanos, ya que volveremos a poner en valor estos servicios públicos, y es lo que pretendemos hacer”.

Replicar la inversión nacional en vivienda

En relación a la vivienda, Mellado hacía alusión a la inversión que desde el Gobierno de España se está haciendo en esta materia, “y es lo que se va a llevar a cabo también aquí en Andalucía, si María Jesús Montero conseguimos que sea nuestra nueva presidenta del gobierno”, pidiendo a los vecinos, “que sean conscientes de lo que nos jugamos el próximo 17 de mayo y reflexionen sobre el modelo de futuro que queremos para Andalucía”.