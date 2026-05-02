¿Sábado de Cruces en Córdoba pasado por agua? Estas son las horas con más probabilidad de lluvia según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que llueva durante buena parte de la jornada de hoy sábado, 2 de mayo, día de celebración en Córdoba, dado que las Cruces de Mayo adquieren una relevancia total, en especial durante la tarde y la noche y, en general, en todo el fin de semana.

Unas Cruces que, a tenor del pronóstico del instituto oficial, podrían estar pasadas por agua. De hecho, hay un 60% de probabilidades de precipitaciones hasta las 19.00 horas en la capital cordobesa. Por tanto, todos aquellos que quieran disfrutar de la música, el baile y la diversión, de la buena gastronomía y de todas las mágicas cualidades de las Cruces de Mayo, deberán estar bien atentos al cielo y, por si las moscas, echarse un paraguas, aunque sea de los pequeñitos plegables, en el bolso o la mochila.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Así, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para las próximas horas en nuestra provincia, tendremos cielos muy nubosos, con probables precipitaciones débiles ocasionales. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste por la tarde.

Predicción por horas del tiempo en Córdoba hoy sábado, 2 de mayo. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 25º, en Lucena entre 13º y 23º, en Pozoblanco entre 13º y 22º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 22º.

El tiempo este domingo

Mañana domingo, 3 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos con intervalos nubosos y precipitaciones débiles dispersas y ocasionales. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas sin cambios. Vientos flojos de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 25º, en Lucena entre 12º y 21º, en Pozoblanco entre 11º y 23º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 21º.