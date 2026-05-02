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Pueblos de Córdoba

El pueblo a 30 minutos de Córdoba que es el Mirador de la Campiña (y esconde dos castillos con historia)

Este pueblo no solo presume de uno de los balcones naturales de la provincia, sino también de una curiosidad poco habitual

Montemayor y vista de la campiña cordobesa.

Montemayor y vista de la campiña cordobesa. / Córdoba

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

A menos de media hora de Córdoba, hay un rincón elevado sobre la campiña que sorprende por sus vistas infinitas y su pasado estratégico. Este pueblo no solo presume de uno de los balcones naturales de la provincia, sino también de una curiosidad poco habitual: dos castillos ligados por la historia.

Un balcón natural sobre la campiña

A los pies del imponente Castillo Ducal de Frías se extiende el conocido como Mirador de la Campiña, un paseo desde el que la vista se pierde entre olivares, pueblos blancos y sierras lejanas.

Desde Montemayor, el paisaje se abre en todas direcciones. Hacia el sur aparecen localidades como MontillaAguilar de la FronteraPuente Genil o Lucena, con la silueta de las Sierras Subbéticas en el horizonte. Al oeste se distinguen La RamblaMontalbán y Santaella, mientras que al este asoman EspejoCastro del Río o Baena.

En días despejados, incluso pueden distinguirse antiguas construcciones defensivas en la lejanía, como el castillo de Espejo, testigos de un territorio marcado por siglos de frontera.

Un castillo que domina el paisaje

El gran protagonista del pueblo es el Castillo Ducal de Frías, una de las mejores muestras de arquitectura militar de la provincia. Levantado en el siglo XIV por Martín Alonso de Córdoba, su construcción respondió a una necesidad clara: reforzar la defensa de la zona tras la conquista cristiana encabezada por Fernando III.

De planta triangular, el recinto se organiza en torno a tres torres principales: la del Homenaje, la de las Palomas y la torre Mocha. Su excelente estado de conservación lo convierte en una referencia patrimonial, aunque actualmente no puede visitarse al ser de propiedad privada. Aun así, su silueta domina el pueblo y regala una de las estampas más reconocibles de la campiña cordobesa, especialmente al caer la noche.

El castillo ducal de Frías, de noche.

El castillo ducal de Frías, de noche. / Ayuntamiento de Montemayor

Dos castillos y una misma historia

Lo que hace singular a Montemayor es que no solo cuenta con esta fortaleza. A pocos kilómetros se encuentran los restos del Castillo de Dos Hermanas, una antigua construcción de origen musulmán.

Ambas fortalezas no convivieron en el tiempo. De hecho, el más moderno se levantó utilizando materiales del anterior. El motivo fue estratégico: buscar una ubicación más elevada y segura en un momento en el que la frontera con el reino nazarí de Granada hacía imprescindible reforzar las defensas.

Hoy, del castillo de Dos Hermanas apenas quedan ruinas, pero su presencia sigue siendo clave para entender la evolución del territorio y el origen del actual municipio.

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Castillo de Dos Hermanas, en Montemayor.

Castillo de Dos Hermanas, en Montemayor. / Ayuntamiento de Montemayor

Montemayor es un lugar desde el que se puede leer la historia de la campiña cordobesa con solo levantar la vista. A solo media hora de Córdoba, no solo abre la puerta a conocer la historia medieval de la localidad, sino que es un balcón desde el que contemplar buena parte de la provincia cordobesa.

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