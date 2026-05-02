Empresas
La Diputación de Córdoba visita el centro de innovación de John Deere en Parla para estudiar colaboraciones con Agrosocial Plus
La delegada Ana Rosa Ruz destaca que la integración de la tecnología, la digitalización y la formación son objetivos para el sector agroalimentario
La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, ha visitado el centro de innovación de le empresa John Deere, situado en Parla (Madrid), acompañada por una representación de los socios del proyecto Agrosocial Plus, "on el objetivo de estudiar posibles líneas de colaboración en formación y digitalización", informa la institución provincial en una nota de prensa.
Para Ruz, “el proyecto Agrosocial Plus busca integrar tecnología, mejorar la formación y fomentar nuevos modelos de negocio, reforzando la línea de trabajo iniciada con la fase previa de este proyecto europeo”.
Asimismo, ha señalado la diputada provincial, “este proyecto, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa Interrec España-Portugal (POCTEP 2021-2027), permitirá seguir avanzando en innovación, en empleo y en el relevo generacional, que son elementos clave para la sostenibilidad del territorio”.
Participantes de varias regiones
En este encuentro han participado, como representantes de John Deere Ibérica, Eduardo Martínez de Ubago y Jesús Arroyo; y por parte de Agrosocial Plus, miembros de las diputaciones de Córdoba y Cáceres, de la Asociación Galega de cooperativas agroalimentarias, de las Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura y de la Fundación Intec, donde han podido conocer proyectos de agrotech, soluciones digitales y startups en los que ya se está trabajando.
Dentro del proyecto Agrosocial Plus se contemplan "actuaciones orientadas a acompañar a cooperativas, agricultores y empresas de economía social como los living labs agroalimentarios, la Escuela Transfronteriza de Alta Dirección, rutas de emprendimiento social, ferias y acciones de valorización de productos locales y programas de capacitación dirigidos a jóvenes, nuevos emprendedores y profesionales del sector", explica la nota.
El proyecto Agrosocial Plus
El proyecto Agrosocial Plus está coordinado por la Diputación de Córdoba, como beneficiario principal, y cuenta como socios con las diputaciones de Cáceres, Cádiz y Lugo, la Fundación Europea para la Innovación (Intec), la Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca), las cooperativas agroalimentarias de Andalucía y Extremadura y entidades de Portugal como el Ayuntamiento de Fundao, Confagri, la Comunidad Intermunicipal do Alto Minho y la Asociación Odiana.
La iniciativa está financiada por el programa Interreg España-Portugal (Poctep) con un presupuesto de 2.062.429,85 de euros, de los cuáles 1.546.822,39 euros son aportados por el Fondo Feder de la Unión Europea, mientras que el 25% restante corresponde a las entidades beneficiarias, bajo la coordinación de la Diputación de Córdoba.
Con una duración de tres años (2026-2028), el proyecto persigue "consolidar espacios rurales más competitivos y sostenibles a través de la innovación aplicada, el empleo de calidad y la cooperación público privada con cooperativas, reforzando la conexión entre productores, entidades públicas y agentes económicos de España y Portugal".
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