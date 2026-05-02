Las cruces de Añora rebosan luz y creatividad con miles de visitantes

Añora volvió a vivir la Velá de la Cruz, una celebración que cada primer fin de semana de mayo muestra el trabajo que durante meses han elaborado las noriegas y noriegos para vestir sus cruces.

Una manera de adornarlas que hace de esta fiesta algo único y sin comparación, que además es de Interés Turístico y Bien de Interés Cultural.

Las 8 cruces exteriores se sitúan en las de granito que hay levantadas en calles y plazas y son las del Consultorio, calle Amargura, Cruz de Arriba, calle Virgen, San Martín, San Pedro, Cantarranas y Chaparral. En ellas destaca la creatividad en sus adornos, en algunos casos con materiales reciclados y fruto de mucho tiempo de elaboración, reuniéndose en casas, cocheras o solares para prepararlos en secreto hasta desvelarse ayer.

Cruz noriega en modalidad exterior. / Rafael Sánchez

Mientras que las 5 interiores se visten en el interior de casas, empleándose alguna habitación o ensanche de la vivienda para colocarlas. En estas destacan los colores blancos y claros, poniéndole cruces y joyas de oro del ajuar de quienes las visten. Estas se encuentran en la calle Andalucía 2, Concepción 16, Esquina calle Olivos y Concepción, Doctor Benítez 26 y Córdoba 26 . A ellas se suman las cruces de la residencia de mayores y del colegio Virgen de la Peña.

Por miles se contaban los visitantes de distintos lugares de Andalucía o Castilla La Mancha, entre otras regiones, que acudieron a Añora para contemplarlas y elogiar el trabajo desarrollado. Los autores, habitualmente en mesas camillas, explican a los visitantes los materiales empleados y agradecen las felicitaciones y por supuesto la visita.

La noche transcurrió con las actuaciones de la rondalla y coral Nuestra Señora de la Peña, la tuna cultural hinojoseña, el colectivo Amigos de la Ronda y el Bolero, la Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro de Torremolinos o el grupo La Juglaresca.

Las cruces de Añora están declaradas como BIC. / Rafael Sánchez

Como marca la tradición, a la una de la madrugada se repartió chocolate caliente y dulces artesanos en cada cruz y conforme se celebra el concurso, a las 5.00 de la madrugada se dio a conocer el fallo del jurado en la Casa de la Cultura.

Compromiso de un pueblo

El alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, destacaba que «la Fiesta de la Cruz es uno de los mayores exponentes de nuestra identidad colectiva, una tradición que pasa de generación en generación y que refleja el compromiso de todo un pueblo».

Madrid ha subrayado además que «el esfuerzo y la implicación de los vecinos hacen posible que cada año las cruces sorprendan por su originalidad y calidad artística». Las cruces también se pueden visitar hoy domingo con actuaciones y exposiciones.