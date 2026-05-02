Mayo
El Carpio honra a su patrón, Nuestro Señor Ecce Homo, con una emotiva subida en trono dorado
La imagen, realizada en 1942, fue trasladada en un trono dorado por primera vez en la historia de la localidad, surcando campos y plazas
La localidad de El Carpio vivió esta tarde del sábado uno de los momentos más esperados de su calendario festivo, la subida de su patrón, Nuestro Señor Ecce Homo, imagen realizada en 1942 por el escultor granadino Francisco de Espinosa, llevada en parihuelas de madera construidas en la carpintería del carpeño Manuel Pozo. Este año, como novedad, el Señor subió en el trono dorado, cuando es tradicional que lo haga en las andas sencillas de caoba.
Tras la misa, en la ermita de San Pedro, se procedió al traslado de la imagen hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, surcando los campos y viviéndose en el recorrido momentos que quedarán marcados en la memoria de cientos de carpeños, siendo numeroso el grupo de mujeres ataviadas con traje de gitana que, al llegar a la plaza portaban bengalas que marcaban la silueta de la imagen, además del canto de las salves a cargo del grupo Rompeolas, o la ofrenda de flores de hermanos y vecinos que inundaban la glorieta en el transitar hasta la plaza.
Este sábado participó en el traslado el presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre, que acompañaba a las autoridades civiles y eclesiásticas que iban acompañando a la imagen. La banda de música abría paso en una tarde marcada por la luz y un campo espectaculares.
El traslado previsto para este domingo
Este 3 de mayo, se realizará el traslado del patrón desde la Parroquia hacia la ermita de San Pedro. En este caso, el Señor es portado en parihuelas doradas. Destaca la participación de carrozas, caballistas y romeros, que preceden el cortejo procesional, aportando colorido y espectacularidad.
A su llegada al entorno de la ermita, el grupo Rompeolas volverá a cantar al Señor y después se celebrará una misa solemne, oficiada por el párroco de la localidad y acompañada habitualmente por coro. Finalizada la misa, se desarrollará una de las manifestaciones sociales más características, los peroles, reuniones al aire libre organizadas por los vecinos en las que elaboran comida casera (principalmente paellas o barbacoas).
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