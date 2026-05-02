Cañete de las Torres: El visitante se convierte en foco de atracción en Calles en Flor

Las calles del municipio de Cañete de las Torres han expresado su valor floral atreviéndose a soñar, con obras de arte en las que las flores han sido las protagonistas, no solo por parte de artistas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, sino también con la colaboración de vecinos y colectivos del pueblo. De hecho, la asociación de mujeres Hera se atrevió a montar un inmenso corazón en la plaza principal, frente a la torre del homenaje del castillo, que sirvió para que muchas parejas inmortalizaran su amor en un corazón inmenso de flores. Asimismo, los vecinos de otros barrios montaron verdaderas obras de arte en las que se proyectaban antiguos juegos infantiles, como la china o la goma, que muchos de los visitantes practicaron durante su recorrido por las calles.

La séptima edición de Calles en Flor es mucho más interactiva que en otras ocasiones, en las que el visitante se convierte en el foco de atención ante las diferentes creatividades, invitando a soñar en el presente y de cara al futuro. De ahí el lema de esta cita anual, titulado "Atrévete a soñar".

Un photocall en el Ayuntamiento

Desde el photocall instalado en la puerta del Ayuntamiento por el joven artista cañetero Francisco Sánchez hasta la balconera de la madrileña Laura Seco y su equipo en la calle Gavilanes, hacen que el viajero se detenga y observe como, a través de las flores, se pueden crear auténticas obras de arte que invitan a hacerse ese selfi que inmortaliza el momento.

Entre los fragmentos de un sueño entrelazado, estructuras de ladrillos en formas de islas, balconeras abiertas que invitan a asomarse, la dualidad a la hora de dormir en el sueño a través del popular arco de la localidad donde el visitante viaja a través del un misterio de flores moradas y telas de seda donde todo es extraño, hasta la interpretación del arte del libro de Lewis Carroll Alicia en el País de las Maravillas, representando el paso de esta cría en la novela del mundo en el que vive al mundo onírico, que está representado por un tablero de ajedrez, la variedad artística sobresale en esta edición.

También vuelve este año Mijaela, una rumana enamorada de Córdoba que viaja desde Barcelona para dejar su impronta en la calle Córdoba, donde su obra transmite calma, energía a través de una hamaca suspendida que invita a soñar con la naturaleza, con un cromatismo floral que fija las miradas en ese punto.

Buen ambiente en el municipio

Cañete de las Torres ha convertido lo cotidiano en algo excepcional, no solo con las creaciones artísticas de estos seis floristas, sino también a través del buen ambiente que generan sus vecinos, aportando su sensibilidad a cada placita o calleja estrecha, convirtiendo el paseo por este pueblo en un deleite para los sentidos.

El viernes hubo visitas guiadas grupales por las intervenciones florales, con salida desde el castillo, así como una ruta sensorial por la Villa Botánica, como se le conoce a este pueblo.

Concurso de pintura y programa del domingo

Asimismo, este viernes tuvo lugar la tercera edición del concurso de Pintura al Aire Libre Calles en Flor, organizado por la Fundación Caja Rural de Cañete de las Torres, en el que han participado este año 11 artistas en categoría de adultos y 7 en categoría infantil, que han llegado de distintos puntos de España (luego te paso el nombre de los ganadores).

Este domingo, desde las 11 y hasta las 12.30 horas, y desde las 18.00 a las 20.00 horas, habrá visitas guiadas grupales gratuitas por las intervenciones florales, con salida desde el castillo. Por otro lado, desde las 11.00 y hasta las 14.00 horas, y desde las 17.00 a las 19.00 horas, apertura del castillo, museo histórico municipal, museo etnográfico Rocío Caracuel Moyano. Y a partir de las 13.30 horas, elaboración y degustación del salmorejo cordobés más grande del mundo, en el parque de Andalucía.