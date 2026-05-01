El transporte alternativo por el corte ferroviario de Adamuz costó 645.360 euros en autobuses entre Córdoba y la estación de Los Pedroches

La interrupción ferroviaria entre Córdoba y el norte de la provincia consecuencia del accidente de Adamuz del pasado 18 de enero costó 645.360 euros en transporte alternativo para enlazar Andalucía con Madrid por alta velocidad superando el tramo afectado.

El Gobierno de España, en una respuesta escrita a una pregunta de la senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha informado de que los servicios de autobuses que cubrieron el trayecto entre la estación de Córdoba y la de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches durante el periodo en el que no estuvo operativo el tramo ferroviario de Adamuz alcanzaron un coste total de 645.360 euros.

Según recoge la respuesta del Ejecutivo, los servicios de transporte por carretera fueron adjudicados mediante el procedimiento de emergencia. El Gobierno justifica esta vía por la necesidad de “restablecer el servicio de transporte en el menor plazo posible” y de garantizar la movilidad de los viajeros afectados por la interrupción del servicio ferroviario.

Estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches durante el periodo en que estuvo sin servicio el tramo de Adamuz. / Rafa Sánchez

El documento señala que este tipo de procedimiento es habitual en situaciones gestionadas por los Centros de Gestión de Operaciones, cuando concurren circunstancias que requieren una respuesta inmediata. La respuesta no detalla el número de viajeros trasladados, la duración exacta del dispositivo ni la empresa adjudicataria del servicio.

El 1,2% de los pasajeros de Renfe sufrió algún tipo de incidencia en 2025

En otra respuesta del Ejecutivo a las preguntas de la senadora cordobesa, se señala que del total de circulaciones programadas por Renfe Viajeros en 2025, el 1,2% sufrió algún tipo de incidencia. Estas situaciones obligan a Renfe a poner en marcha medidas alternativas para garantizar la movilidad de los pasajeros cuando el servicio ferroviario se ve alterado. En sentido, otra respuesta del Gobierbo a preguntas de Casanueva señala que el gasto en autobuses y taxis derivados de incidencias ferroviarias ascendió en 2025 a 9.277.815,86 euros. La respuesta precisa que no es posible distinguir entre el coste de buses y taxis porque ambos conceptos comparten la misma cuenta contable.