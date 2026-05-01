La romería de Santiago el Menor en la localidad cordobesa de Pedro Abad congrega a cientos de fieles en el corazón de Las Graveras

Los vecinos de la localidad cordobesa de Pedro Abad han vuelto a cumplir con su cita anual más esperada. Este viernes, 1 de mayo, la localidad se ha volcado con su patrón, Santiago el Menor, en una jornada marcada por el fervor religioso y el emotivo reencuentro de los vecinos y visitantes.

El inicio del día estuvo protagonizado por el solemne traslado del patrón. La familia Torrero fue la encargada de portar la imagen desde la iglesia de la Asunción hasta las inmediaciones del paraje de Las Graveras. Al alcanzar el paso del arroyo del Asno, el testigo fue tomado por los hermanos de la cofradía, quienes cargaron al santo a hombros para encarar la subida final hasta el templo. En ese punto se celebraron también el bautismo de los vecinos a los nuevos visitantes con agua del arroyo.

Entre los protagonistas de la fiesta, cabe destacar a Julián Ropérez y su tradición de ofrecer jamón y vino a todos los peregrinos que van camino del cerro cuando pasan por su huerto, el Huerto Camino de Santiago.

25 años en el balcón de la localidad

La celebración de este año tiene un cariz especial: se cumplen 25 años desde que la romería se trasladó a este punto elevado. Este hito ha sido posible gracias a la labor de Absorsame, el colectivo vecinal que aglutina a la práctica totalidad de los habitantes y que ha sido el motor de la conservación de esta tradición en el cerro.

Espiritualidad y convivencia bajo el sol

La ceremonia religiosa, uno de los momentos más vibrantes del día, contó con los siguientes protagonistas: oficiante, Manuel Millán, párroco de la localidad. Acompañamiento musical: coro romero Flor de Jara, cuyas voces elevaron la solemnidad de la misa cantada.

Éxito de participación

Favorecidos por el puente festivo y una climatología envidiable —marcada por un sol radiante y una suave brisa—, la afluencia de visitantes ha superado las expectativas de años anteriores.

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Entre los cánticos populares de "Al cerro subimos, con grande fervor", los perabeños y forasteros comparten una jornada de convivencia donde el arroz, los aperitivos y el ambiente festivo refuerzan, un año más, los lazos de identidad de este pueblo.