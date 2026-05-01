La primavera se asienta en Córdoba para empezar mayo con un viernes estable y dudas para el sábado, según la Aemet

Estable, templada y con sabor plenamente primaveral. Córdoba despide abril con un tiempo que ha dado tregua y ha permitido disfrutar de la calle sin sobresaltos, consolidando una estabilidad que ha marcado estos últimos días. El arranque de mayo seguirá por la misma línea, con cielos variables y temperaturas en ligero ascenso este viernes, dejando un ambiente agradable en toda la provincia, aunque con algunas nubes medias y altas. La mirada se dirige también al sábado, cuando podrían aparecer chubascos ocasionales en una jornada más nubosa y con máximas a la baja, rompiendo ligeramente esa calma que ha dominado el final del mes.

En concreto, el pronóstico de la Aemet para este viernes en la provincia es de cielos con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles en la Subbética. Las temperaturas irán en ascenso y tendremos vientos flojos de componente oeste.

Prediccion para hoy en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 27º, en Lucena entre 12º y 24º, en Pozoblanco entre 9º y 25º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 23º.

El tiempo este sábado

El pronóstico de la Aemet en la provincia para este sábado, 2 de mayo, es de cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso. Vientos flojos a moderados de dirección variable.

Predicción del tiempo para la semana en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 24º, en Lucena entre 13º y 22º, en Pozoblanco entre 13º y 22º, y en Priego de Córdoba entre 12º y 22º.