Tradiciones y fiestas
Multitudinaria romería de la Virgen de Veredas en la localidad cordobesa de Torrecampo
Los torrecampeños y visitantes muestran su devoción a la patrona en la misa y procesión alrededor del santuario
Miles de personas asistieron este viernes a la romería de la Virgen de Veredas Coronada en una radiante mañana en la que la comitiva de autoridades, la hermandad, la camarera de Honor y el hermano mayor se concentraron en la localidad para trasladarse al santuario, a unos 7 kilómetros del municipio.
El ambiente se dejaba ver en la fila de coches para acceder a la zona de celebración y en la gran cantidad de romeros, llegados desde distintos lugares de la geografía española, con muchos paisanos ausentes y un buen número de madrileños en este puente también festivo en la capital. Las atracciones, los lugares para tomar un refrigerio, los grupos de amigos y familiares instalados bajo la sombra de un árbol rodeaban los espacios donde el protagonismo lo tuvo la Virgen cuando ya pasadas las doce del mediodía, salía a hombros desde el templo para la misa.
Instantes antes el alcalde, Francisco Carlos del Castillo, y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, invitado de honor en esta ocasión, le colocaban el bastón de alcaldesa honoraria y perpetua a la patrona. Fuentes, que por primera vez visitaba la romería, destacó la devoción mariana de los torrecampeños y visitantes y el ambiente multitudinario y festivo de la jornada, felicitando al Ayuntamiento y a la hermandad.
Con los cantos del coro 1º de Mayo se desarrolló la misa de campaña y después se celebró la procesión alrededor del Santuario, con la Agrupación Musical Guadamora, donde no faltaron los vivas a la Virgen.
La ermita se encuentra en la Cañada Real de la Mesta, junto al arroyo Guadamora. En el paisaje, en todo su esplendor primaveral, destacaban sus cerros llenos de vegetación y el arroyo por dónde corría el agua gracias a las lluvias de meses atrás.
Un disparo del 37
La Virgen de las Veredas Coronada tiene en su frente la marca de un disparo que recibió en 1937, pese a lo cual “y milagrosamente” no tuvo más daños en el rostro. Además de la romería, Torrecampo celebra su feria del 30 de abril al 4 de mayo, abriendo el calendario anual de ferias de los municipios de Los Pedroches.
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