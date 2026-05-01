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Tradiciones y fiestas

Multitudinaria romería de la Virgen de Veredas en la localidad cordobesa de Torrecampo

Los torrecampeños y visitantes muestran su devoción a la patrona en la misa y procesión alrededor del santuario

La Virgen de Veredas reúne a una multitud su romería en Torrecampo, al norte de la provincia cordobesa

La Virgen de Veredas reúne a una multitud su romería en Torrecampo, al norte de la provincia cordobesa

Rafael Sánchez

Antonio Manuel Caballero

Córdoba

Miles de personas asistieron este viernes a la romería de la Virgen de Veredas Coronada en una radiante mañana en la que la comitiva de autoridades, la hermandad, la camarera de Honor y el hermano mayor se concentraron en la localidad para trasladarse al santuario, a unos 7 kilómetros del municipio.

El ambiente se dejaba ver en la fila de coches para acceder a la zona de celebración y en la gran cantidad de romeros, llegados desde distintos lugares de la geografía española, con muchos paisanos ausentes y un buen número de madrileños en este puente también festivo en la capital. Las atracciones, los lugares para tomar un refrigerio, los grupos de amigos y familiares instalados bajo la sombra de un árbol rodeaban los espacios donde el protagonismo lo tuvo la Virgen cuando ya pasadas las doce del mediodía, salía a hombros desde el templo para la misa.

Instantes antes el alcalde, Francisco Carlos del Castillo, y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, invitado de honor en esta ocasión, le colocaban el bastón de alcaldesa honoraria y perpetua a la patrona. Fuentes, que por primera vez visitaba la romería, destacó la devoción mariana de los torrecampeños y visitantes y el ambiente multitudinario y festivo de la jornada, felicitando al Ayuntamiento y a la hermandad.

Torrecampo vive con luz propia la romería de Nuestra Señora de las Veredas

El alcalde, Francisco Carlos del Castillo, y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (en el centro), junto a miembros de la hermandad y el representante de la Guardia Civil. / Rafa Sánchez

Con los cantos del coro 1º de Mayo se desarrolló la misa de campaña y después se celebró la procesión alrededor del Santuario, con la Agrupación Musical Guadamora, donde no faltaron los vivas a la Virgen.

La ermita se encuentra en la Cañada Real de la Mesta, junto al arroyo Guadamora. En el paisaje, en todo su esplendor primaveral, destacaban sus cerros llenos de vegetación y el arroyo por dónde corría el agua gracias a las lluvias de meses atrás.

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Torrecampo vive con luz propia la romería de Nuestra Señora de las Veredas / Rafa Sánchez

Un disparo del 37

La Virgen de las Veredas Coronada tiene en su frente la marca de un disparo que recibió en 1937, pese a lo cual “y milagrosamente” no tuvo más daños en el rostro. Además de la romería, Torrecampo celebra su feria del 30 de abril al 4 de mayo, abriendo el calendario anual de ferias de los municipios de Los Pedroches.

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