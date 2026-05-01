Muere José Ramón Jubera, exconcejal e Hijo Predilecto que trabajó por mejorar Palma del Río

Palma del Río despide a una de esas personas que dejan huella mucho más allá de los cargos públicos. Este viernes 1 de mayo la ciudad ha despertado con la pérdida de José Ramón Jubera Pellejero, un navarro de nacimiento al que Palma del Río le concedió el título de Hijo Predilecto en 2020.

José Ramón fue “una persona profundamente comprometida con la educación, la cultura y el progreso social”, según las palabras que ha compartido la alcaldesa, Matilde Esteo, en sus redes sociales.

Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Barcelona, su vida profesional se la dedicó a la educación de adultos. También trabajó como profesor en el CEIP Séneca y en el CEIP San Sebastián y fue coordinador provincial del Programa de Educación de Adultos de la Junta de Andalucía, en la etapa en la que se crearon este tipo de centros.

Concejal entre los años 2015 y 2019

Jubera, junto a un grupo de personas comprometidas con la ciudad, fundó en Palma del Río la agrupación de electores Ahora Palma en marzo de 2015, un grupo muy cerca al partido Podemos. Consiguió tener representación y fue concejal y portavoz durante el mandato municipal 2015-2019, haciendo oposición para la gestión de la ciudad.

Posteriormente trabajó al lado de compañeros de Cambiemos Palma y últimamente, junto a Cambiemos Palma del Río, que heredaron el espíritu de esa primera agrupación de electores.

Noticias relacionadas

Hoy la ciudad se despide de un hombre que intentó mejorar la vida de los palmeños con su consejo, educación y su fuerza. D.E.P.