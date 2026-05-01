Obituario
Muere José Ramón Jubera, exconcejal e Hijo Predilecto que trabajó por mejorar Palma del Río
La alcaldesa de Palma del Río destaca su profundo compromiso con la educación, la cultura y el progreso social de la localidad
Palma del Río despide a una de esas personas que dejan huella mucho más allá de los cargos públicos. Este viernes 1 de mayo la ciudad ha despertado con la pérdida de José Ramón Jubera Pellejero, un navarro de nacimiento al que Palma del Río le concedió el título de Hijo Predilecto en 2020.
José Ramón fue “una persona profundamente comprometida con la educación, la cultura y el progreso social”, según las palabras que ha compartido la alcaldesa, Matilde Esteo, en sus redes sociales.
Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Barcelona, su vida profesional se la dedicó a la educación de adultos. También trabajó como profesor en el CEIP Séneca y en el CEIP San Sebastián y fue coordinador provincial del Programa de Educación de Adultos de la Junta de Andalucía, en la etapa en la que se crearon este tipo de centros.
Concejal entre los años 2015 y 2019
Jubera, junto a un grupo de personas comprometidas con la ciudad, fundó en Palma del Río la agrupación de electores Ahora Palma en marzo de 2015, un grupo muy cerca al partido Podemos. Consiguió tener representación y fue concejal y portavoz durante el mandato municipal 2015-2019, haciendo oposición para la gestión de la ciudad.
Posteriormente trabajó al lado de compañeros de Cambiemos Palma y últimamente, junto a Cambiemos Palma del Río, que heredaron el espíritu de esa primera agrupación de electores.
Hoy la ciudad se despide de un hombre que intentó mejorar la vida de los palmeños con su consejo, educación y su fuerza. D.E.P.
- La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Córdoba: una dana se lleva el buen tiempo a su paso por la provincia
- Muere una mujer en una colisión contra un camión en la N-432 a la altura de Fuente Obejuna
- Comienza la renovación de 24 kilómetros de tuberías para el abastecimiento de agua de la zona sur de Córdoba
- El restaurante Las Camachas de Montilla pide que cesen los comentarios ofensivos por recibir a Juanma Moreno
- Nubes, lluvia y barro: el pronóstico de la Aemet en Córdoba en la antesala de las Cruces
- Una escultura en La Chimorra recuerda a los brigadistas internacionales que lucharon en Los Pedroches
- Juanma Moreno defiende al restaurante de Montilla ‘Las Camachas’ ante los insultos recibidos en redes: “Todo mi apoyo y animo a visitarlo”
- La dana aún no se va y deja casi 20 litros a su paso por Córdoba: estas son las horas en las que lloverá este sábado según la Aemet