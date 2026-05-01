Juanma Moreno asiste a la 25ª Carrera Nocturna de Palma del Río en el inicio de campaña de las elecciones andaluzas

El candidato a la reelección de la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asistido junto al candidato por Córdoba, Antonio Repullo y la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo a la 25ª Carrera Nocturna Ciudad de Palma del Río.

Moreno ha estado animando a corredores y participantes además de conocer a muchos vecinos que se han acercado a saludarle. Se ha sorprendido por la profesionalidad y se ha interesado por conocer mejor a sus organizadores, el Club de Atletismo Palma del Río.

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Juanma Moreno conoce a los miembros del Club de Atletismo Palma del Río. / JOSÉ MUÑOZ CARO

Inicio de campaña

Juanma Moreno intervendrá este viernes, 1 de mayo, en un acto de campaña que se celebrará a partir de las 20.30 horas en el Espacio Creativo y Cultural Santa Clara de Palma del Río. En ese acto participarán también el director de campaña, secretario general del PP-A y candidato por Córdoba, Antonio Repullo, y la alcaldesa del municipio y miembro de la candidatura cordobesa, Matilde Esteo.