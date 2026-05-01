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Infraestructuras ferroviarias

El Gobierno sigue adelante con el proyecto para reabrir las estaciones de Montoro y Almodóvar del Río

La respuesta a una pregunta de la senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva confirma que está en redacción el estudio informativo para analizar la recuperación de ambas paradas ferroviarias

Tren de Media Distancia en Córdoba.

Tren de Media Distancia en Córdoba. / CÓRDOBA

Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

El Gobierno mantiene sobre la mesa el proyecto de reapertura de las antiguas estaciones ferroviarias de Montoro y Almodóvar del Río. Así lo ha confirmado el Ejecutivo en una respuesta escrita registrada en el Senado, en la que señala que actualmente se encuentra en fase de redacción el estudio informativo necesario para analizar esta actuación.

El Ejecutivo precisa que el estudio informativo tendrá el alcance necesario para servir de base a los trámites de información pública y de audiencia a las administraciones afectadas, tal y como establece la legislación ferroviaria vigente. El contrato incluye servicios de ingeniería, consultoría y asistencia técnica para desarrollar los trámites administrativos, estudiar las posibles alegaciones y avanzar hasta la aprobación definitiva de los estudios informativos.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana viene trabajando en la reapertura de estas estaciones desde mayo de 2023, tras la puesta en marcha del servicio de proximidad del Valle del Guadalquivir aquel mismo año y que une el eje ferroviario entre Palma del Río y Villa del Río.

La secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo inaugura el servicio ferroviario de proximidad del Valle del Guadalquivir Estación de tren de Posadas. Renfe

Servicio ferroviario de proximidad del Valle del Guadalquivir. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Mejora de la movilidad ferroviara en el Valle del Guadalquivir

La posible reapertura de las estaciones de Montoro y Almodóvar del Río supondría un avance en la mejora de la movilidad ferroviaria en Córdoba, especialmente para los vecinos de ambas localidades y de sus entornos comarcales.

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En el caso de Almodóvar del Río, la recuperación de la estación permitiría reforzar la conexión con la capital desde el eje oeste de la provincia. En Montoro, la medida abriría la puerta a mejorar las comunicaciones ferroviarias del Alto Guadalquivir con Córdoba capital.

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