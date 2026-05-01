Las Fiestas Aracelitanas de Lucena iluminan el inicio de mayo en un año muy especial

El disparo de salvas de honor y de tronadas, desde el patio de armas del Castillo del Moral, han anunciado simbólicamente, en el mediodía de este domingo, el comienzo de las Fiestas Aracelitanas 2026 de Lucena. El fin de semana de mayor pujanza devocional e ímpetu mariano del calendario anual.

El municipio se adentra en el mes de mayo, coincidiendo con el 175 aniversario del patronazgo sobre la ciudad de la Virgen de Araceli. Presidiendo el retablo mayor del templo de San Mateo, luce el terno romántico de terciopelo verde, bordado en hilo de oro por el valenciano Mariano Garín, en torno a 1882.

La jornada inaugural prosiguió, antes de las 21.00 horas, con el encendido del alumbrado extraordinario, con núcleo primordial en la Plaza Nueva, donde se erigen 12 pórticos, en el pasillo central, con motivos exclusivos para esta celebración aracelitana y lucentina. Un montaje lumínico de 180.000 puntos de luz, tipo led, contorneado por 50 arcos aéreos disgregados por el recorrido de la patrona, en la noche del primer domingo de mayo; y otros 20 arcos y una portada de 15 metros en el recinto ferial.

A continuación, la vertiente civil, concluido el itinerario tradicional desde el edificio del ayuntamiento, dictaba, en el templo de San Mateo, la proclamación de la aracelitana mayor, Carmen Alba Delgado, y la corte de honor, conformada por Paula Arcos Romero, Pilar González Lara, María Limonchi Salamanca, Lorena Muñoz Burgos, Araceli Serrano Bueno y María Toledano Espejo.

La aracelitana mayor, Carmen Alba Delgado, junto al alcalde de Lucena. / MANUEL GONZÁLEZ

Pregón a cargo de José Luis Roldán del Valle

Y, en torno a las 21.30 horas, empezaba el acto cardinal, a las plantas de la Virgen de Araceli, con el pregón encargado a José Luis Roldán del Valle, presentado por su hija, Araceli Roldán Valverde, miembro de la junta de gobierno de la hermandad aracelitana.

Doctor en Historia y docente jubilado, tras pregonar a Nuestro Padre Jesús Nazareno y a la Semana Santa de Lucena, se erigió en portavoz colectivo de la pasión aracelitana con una oración ante la Madre universal arraigada en el municipio.

Con un diálogo novelado entre el II Marqués de Comares y uno de sus subalternos, imaginó la llegada, en 1562, de la Virgen de Araceli desde Roma, transitando por las costas levantinas, hasta Lucena. Entre súplicas y alabanzas a la patrona, hilvanando letanías del Santo Rosario, exclamó que encarna «la Puerta del Cielo» hasta donde «todos queremos llegar».

El Coro de Cámara Elí Hoshaná interpretó la Salve Regina en el pregón. / MANUEL GONZÁLEZ

Junto a Nuestra Madre, encarnándola como «refugio y consuelo», peregrinó desde la Sierra de Aras hacia los templos del Carmen y de San Mateo. Enclavándose el pregonero en la Primera Cruz, dentro del camino a la Sierra, el Coro de Cámara Elí Hoshaná interpretó la Salve Regina.

En su declamación, cristiana, mariana y aracelitana, engarzó a la Virgen de Araceli con otras advocaciones pasionistas porque «Madre, rezarte lo hago cada día» y concluyó su canto íntimo y emocionado a la Virgen de Araceli expresándole gratitud por «los favores recibidos, por ser y por estar». Al término del pregón, la Banda de Música de Lucena interpretó el himno de la Virgen de Araceli.

La noche de apertura en la Caseta Municipal se amenizó con una sesión de baile y la actuación de la orquesta Conexión.