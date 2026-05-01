La Fiesta de la Primavera abre en la localidad cordobesa de Añora un intenso fin de semana de cruces

La Fiesta de la Primavera abre este viernes en Añora el grueso de actividades de la Fiesta de la Cruz, declarada de Interés Turístico y Bien de Interés Cultural (BIC). Como prólogo al fin de semana festivo, esta noche, en el recinto ferial, se han organizado actividades para los más pequeños y una actuación de la orquesta Estrella Central. Y ya el sábado por la mañana se podrá admirar el trabajo de las cruceras engalanando los monumentos exteriores. La evolución de esta fiesta en los últimos 30 años ha sido “impresionante” tanto en dimensión como en calidad, según explica el alcalde de Añora, Bartolomé Madrid”.

Así, entre mañana y el domingo se podrá admirar una celebración profundamente ligada a la identidad local, que se distingue por la elaboración artesanal con múltiples elementos con la participación activa de los vecinos durante meses. En esta edición, el concurso contará con un total de 13 cruces, distribuidas en 5 de interior y 8 de exterior. A estas hay que sumar, la de la Residencia de Mayores y las infantiles. Como se ha apuntado, la evolución del montaje de las exteriores puede verse durante todo el día, mientras que las interiores se abrirán al público mañana sábado a las 20.00. A partir de ese momento y, sobre todo, ya entrada la noche la actividad se trasladará a las calles y a las propias cruces, con un recorrido musical itinerante protagonizado por distintas formaciones que aportarán variedad y riqueza sonora a la velada. Entre ellas destacan la rondalla y coral Nuestra Señora de la Peña, la tuna cultural hinojoseña, el colectivo Amigos de la Ronda y el Bolero, Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro de Torremolinos y el grupo de juglares y trovadores La Juglaresca, que ofrecerán actuaciones en diferentes puntos del municipio, favoreciendo la interacción directa con el público. A la 01.00 se ofrecerá el tradicional chocolate con dulces típicos, mientras que el fallo del jurado tendrá lugar a las 05:00 en la Casa de la Cultura.

Una de las características cruces de Añora premiadas en una edición anterior. / CÓRDOBA

El domingo 3 de mayo continuará la actividad desde las 09.00 con el inicio del 9º Concurso de Pintura Rápida Fiesta de la Cruz. Las cruces permanecerán abiertas durante todo el día y se desarrollarán actuaciones de grupos como el coro romero Voces de la Sierra. Además, se celebrará la exposición y posterior fallo del concurso de pintura en la Ermita de San Pedro, así como visitas teatralizadas al Museo de la Cruz en horario de tarde (19.30 y 21.00), previa inscripción.

La programación cultural se completa con dos exposiciones: la muestra fotográfica La parte azul, de Manuel Lama, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y la exposición de pintura Parajes etéreos, de Quisco Aroca, en la Ermita de San Pedro. El horario de apertura del Museo de la Cruz y de las exposiciones será de 20:00 a 01:00 durante el sábado 2 de mayo y de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30, el domingo 3 de mayo.

Organización y accesos

Para facilitar la asistencia de visitantes, el municipio habilitará zonas de estacionamiento en las inmediaciones del casco urbano, desde donde se podrá acceder fácilmente a las diferentes cruces y espacios de actividades. Asimismo, se recomienda seguir la señalización habilitada y las indicaciones de la organización para garantizar una experiencia cómoda y segura. El alcalde de Añora ha destacado que “la Fiesta de la Cruz es uno de los mayores exponentes de nuestra identidad colectiva, una tradición que pasa de generación en generación y que refleja el compromiso de todo un pueblo”.

Madrid ha subrayado además que “el esfuerzo y la implicación de los vecinos hacen posible que cada año las cruces sorprendan por su originalidad y calidad artística, convirtiendo Añora en un referente dentro del panorama cultural andaluz”.

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Asimismo, ha animado a vecinos y visitantes a participar en la celebración, señalando que “durante estos días, Añora abre sus puertas para compartir una experiencia única en la que se combinan tradición, creatividad y convivencia en un ambiente muy especial”.