Cabra renueva la limpieza y recogida de residuos con un contrato de más de 20 millones de euros

Cabra dará un salto en limpieza viaria y gestión de residuos con un nuevo contrato de más de 20 millones de euros y diez años de vigencia. El Ayuntamiento ha formalizado este mediodía el acuerdo que permitirá renovar de forma integral los servicios de recogida, transporte de residuos y funcionamiento del Punto Limpio, con el objetivo de mejorar el estado de las calles y responder a una demanda histórica de la ciudadanía.

El alcalde, Fernando Priego, ha subrayado que se trata de “un día muy importante para la ciudad”, destacando que el nuevo contrato supondrá “un salto cualitativo no solo en la recogida y tratamiento de residuos, sino también en algo tan fundamental como es la limpieza diaria de nuestras calles”. El regidor ha reconocido que la situación del viario “no estaba como Cabra merece” y ha asegurado que, tras dos años y medio de trabajo, el nuevo servicio comenzará a ofrecer resultados en breve.

No obstante, ha pedido comprensión durante los primeros meses de implantación, ya que la puesta en marcha completa requerirá tiempo para la adquisición de maquinaria y la organización del sistema.

Entre las principales novedades figura la renovación total de los medios materiales, con maquinaria nueva y ampliada que permitirá incrementar las frecuencias de limpieza y actuar en zonas que hasta ahora no se atendían con regularidad. También se contempla la sustitución completa de contenedores, papeleras y sistemas soterrados, además del refuerzo del baldeo, fregado y eliminación de malas hierbas.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, y la la delegada de Medio Ambiente, María José Romero. / J. Moreno

Ampliación de la recogida de enseres y de los restos de poda

El contrato incorpora mejoras en servicios especialmente demandados, como la ampliación de la recogida de enseres —incluidos restos de poda—, el aumento de contenedores de reciclaje (textil, aceite y pilas) y la apertura del Punto Limpio durante todo el año. Asimismo, se crearán puntos de proximidad para facilitar el reciclaje.

Priego ha destacado además dos aspectos estratégicos: la creación de una oficina de atención al ciudadano en el centro, que facilitará la comunicación directa con la empresa concesionaria, y el incremento de la plantilla, que contribuirá tanto a garantizar la calidad del servicio como a fomentar el empleo local. El Ayuntamiento, ha añadido, realizará un seguimiento exhaustivo del cumplimiento del contrato.

Por su parte, la delegada de Medio Ambiente, María José Romero, ha detallado que el nuevo servicio ampliará los puntos de contenerización, especialmente en zonas diseminadas, e incorporará el contenedor marrón para la recogida de materia orgánica, en línea con la normativa vigente.

El contrato apuesta por reforzar la recogida selectiva, con sistemas específicos para grandes generadores y la distribución de minicubos para facilitar la separación de residuos en los hogares.

En cuanto a la limpieza viaria, Romero ha anunciado una actuación inicial de “limpieza de choque” durante el primer mes para eliminar suciedad incrustada, grafitis y focos de insalubridad, junto a la incorporación de nuevas barredoras, sopladoras eléctricas y maquinaria especializada.

También se reforzará la limpieza de parques infantiles, con barrido diario y desinfección semanal, se renovarán más de 500 papeleras y se mejorará el mantenimiento de rejillas e imbornales mediante campañas periódicas intensivas.

El Punto Limpio será igualmente modernizado con sistemas de videovigilancia, ampliación de horarios —con apertura los siete días de la semana— y la creación de una zona de reutilización de objetos, además de nuevos puntos limpios de proximidad y minipuntos para residuos de pequeño tamaño.

Romero ha concluido señalando que el contrato “mejora los servicios y además apuesta por la sostenibilidad, la modernización y la generación de empleo”, agradeciendo el trabajo técnico realizado en su elaboración.