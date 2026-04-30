Transporte ferroviario
Recogen más de 15.000 firmas para que la estación de tren de Villanueva de Córdoba se declare de obligado servicio público
La petición de OSP para la estación de Los Pedroches busca el apoyo de todos los alcaldes y grupos políticos de la comarca
La plataforma Que Pare el Tren en Los Pedroches ha entregado este jueves las más de 15.000 firmas recogidas hasta el día de hoy, al alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes. El regidor de la localidad de Los Pedroches será quien presente la petición de la declaración obligación de servicio público (OSP) al Ministerio, "a la que esperamos que se sumen todos los alcaldes de la comarca y todos los grupos políticos representados en nuestros ayuntamientos", han indicado en un comunicado.
Que Pare el Tren destaca que las firmas recogidas "están superando con mucho las expectativas iniciales". Se han recibido, además, de lugares como Madrid, Córdoba, Barcelona, La Serena, Valencia, el Guadiato, Adamuz, etcétera, "lo que indica el interés que suscita el buen funcionamiento de la estación".
La plataforma pide la unión de ciudadanos y políticos
El número de firmas recogido indica, a juicio del colectivo ciudadano, el camino a seguir: "La unión de todos los ciudadanos y sus políticos, sin distinción de colores, anteponiendo el interés de todos los ciudadanos de la comarca por encima del enfrentamiento político".
El siguiente paso será pedir a la Junta de Andalucía que ponga en marcha un plan de conexión efectivo de los pueblos con la estación AVE para que puedan acceder con facilidad a la misma "y que eso permita obtener todo el rendimiento que se espera de una infraestructura como ésta, por la que pelearían tantas ciudades y comarcas".
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