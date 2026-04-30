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Pleno municipal

Puente Genil se planta contra las casas de apuestas y limitará su publicidad para frenar la ludopatía

El Pleno aprueba por unanimidad medidas para limitar la publicidad del juego y advertir de sus riesgos a la población vulnerable

Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Puente Genil.

Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Puente Genil. / V. Requena

Virginia Requena

Virginia Requena

Córdoba

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad una posición común contra la proliferación de casas de apuestas, con el respaldo de PP, PSOE, IU y Vox.

Los grupos municipales plantean avanzar en una ordenanza que regule la publicidad y cartelería de estos negocios en Puente Genil. También proponen elevar al máximo las tasas vinculadas a sus carteles, instalar avisos sobre los riesgos del juego y difundir información sobre servicios de ayuda contra la ludopatía.

Aunque se estudió crear un servicio de inspección y control de acceso y horarios, el Ayuntamiento ha señalado que no puede asumir competencias que no le corresponden directamente. Por ello, la actuación se centrará en las herramientas municipales disponibles, incluida la vía fiscal a través de Hacienda Local y el IAE.

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