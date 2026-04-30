Pleno municipal
Puente Genil se planta contra las casas de apuestas y limitará su publicidad para frenar la ludopatía
El Pleno aprueba por unanimidad medidas para limitar la publicidad del juego y advertir de sus riesgos a la población vulnerable
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad una posición común contra la proliferación de casas de apuestas, con el respaldo de PP, PSOE, IU y Vox.
Los grupos municipales plantean avanzar en una ordenanza que regule la publicidad y cartelería de estos negocios en Puente Genil. También proponen elevar al máximo las tasas vinculadas a sus carteles, instalar avisos sobre los riesgos del juego y difundir información sobre servicios de ayuda contra la ludopatía.
Aunque se estudió crear un servicio de inspección y control de acceso y horarios, el Ayuntamiento ha señalado que no puede asumir competencias que no le corresponden directamente. Por ello, la actuación se centrará en las herramientas municipales disponibles, incluida la vía fiscal a través de Hacienda Local y el IAE.
Solución urgente para el embalse del Cordobilla
En la misma sesión, el Pleno también reclamó a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una solución urgente para el embalse de Cordobilla, clave para los riegos Genil-Cabra. El alcalde, Sergio Velasco, advirtió de que unos 2.000 agricultores podrían verse afectados si no se garantiza el suministro de agua.
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