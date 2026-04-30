Palma del Río destinará casi la mitad de remanente a asfaltado de calles y mejoras en edificios municipales

El Pleno de Palma del Río ha aprobado con los votos a favor del PP, PSOE y el concejal no adscrito y los votos en contra de IU la propuesta del equipo de gobierno para los 3.069.324,25 euros de superávit de 2025 del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, que se destinarán a diversas actuaciones. La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, destacó que son "94 partidas que se dedican a mejorar servicios públicos, atender necesidades urgentes y a seguir avanzando en el modelo de ciudad que queremos". Se destinarán 1,23 millones de euros a obras públicas. Esteo destacó los 800.000 euros que se destinarán a un plan de asfaltado "importante y necesario", así como "demandado por la ciudadanía", 50.000 euros para conectar la senda ciclopeatonal hasta la futura pasarela y 370.000 euros "para actuación en edificios públicos garantizando su mantenimiento y su seguridad".

En las partidas de remanentes líquidos de tesorería también hay mejora en el mobiliario del centro de adultos, mejora de equipos informáticos en la biblioteca, actividades culturales y deportivas. Se realizará la adquisición de un vehículo eléctrico para Policía Local, 15.000 euros para adaptar las fuentes municipales, regularización de la situación con el Consorcio de Aguas de Écija, prevención de incendios para La Palmosa y Los Cabezos, reparación y renovación de contenedores. Se van a atender propuestas como la iluminación del campo de albero del polideportivo y se recuperará el fondo de contingencia entre otras actuaciones.

100.000 euros para arreglar viviendas sociales

En una modificación de crédito del presupuesto de 2026, el Ayuntamiento también ha aprobado por unanimidad destinar 100.000 euros al arreglo y mantenimiento de viviendas sociales, así como 60.000 euros para la compra y adquisición de vivienda social. Un punto donde tanto IU como PSOE tuvieron sus discrepancias indicando que era insuficiente y que se podría haber destinado dinero en los presupuestos de cada año para vivienda.

El Pleno también ha ratificado por unanimidad la solicitud de una ayuda a la Junta de Andalucía para paliar los daños del temporal por valor de 90.000 euros. Concretamente, según expresó el teniente de alcalde, Juan Trujillo, "el arreglo de los Jardines Reina Victoria por importe de 40.000 euros, el edificio de Los Bombos por importe de 14.059 euros, el mirador del Genil por importe de 22.000 euros y el colegio San Sebastián por importe de 14.000 euros".

Dos declaraciones institucionales

Hubo dos declaraciones institucionales propuestas por colectivos. La HOAC solicitó el compromiso del Ayuntamiento para conmemorar el día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo e intervino en la sesión para reivindicar más seguridad en el empleo. "En nuestro municipio 4 personas han muerto trabajando", recordó la representante de la HOAC en su intervención, invitando a tomar decisiones para que se dé más seguridad y salud en el trabajo.

La segunda de las declaraciones institucionales ha sido para mejorar la calidad de vida de las personas ostomizadas y seguir creando aseos en espacios públicos. Palma del Río cuenta con un aseo portátil para ostomizados y se quiere seguir avanzando en esta tarea con un compromiso por parte del gobierno local.

También hubo una proposición conjunta para la recuperación de la memoria histórica para la exhumación inmediata, completa y digna de las fosas del franquismo en Palma del Río. En el pleno intervino Emi Arroyo, presidenta del Foro para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palma del Río, que recordó que durante tres fases se ha exhumado en la fosa común, pero por falta de financiación se han tenido que parar los trabajos.

Arroyo explicó que, "dada la complejidad que presenta la fosa debe abordarse su exhumación en su conjunto y no de forma parcial". La alcaldesa dio su compromiso para buscar financiación para los trabajos de excavación, exhumación y dignificación en la fosa y de la mano del Foro. "No vamos a mirar para otro lado", concluyó.