Obispado, Ayuntamiento y Diputación participarán en la consolidación de la ermita de Nuestro Padre Jesús en Bujalance, que costará 700.000 euros

El Teatro Español de Bujalance ha acogido este jueves la presentación del proyecto de reparación y restauración de la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la localidad, en el que participan conjuntamente la Diputación de Córdoba y la diócesis, y cuyo presupuesto contempla una inversión que supera los 700.000 euros, que serán sufragados por el obispado, el Ayuntamiento y la Diputación, junto a la segura implicación y colaboración total del pueblo y feligresía bujalanceños. Se desarrollará en varias fases, con un plazo de ejecución de dieciocho meses.

La idea de este acto ha sido informar a la ciudadanía y fomentar la implicación en la rehabilitación, recuperación y conservación de este edificio, cuya intervención tiene como objetivo fundamental garantizar la estabilidad estructural del mismo, mediante una actuación integral sobre su cimentación.

En la presentación han estado el presidente de la Diputación cordobesa, Salvador Fuentes; la alcaldesa de Bujalance, Elena Alba; el párroco, Francisco Roldán; la arquitecta de la Diputación María Auxiliadora Portero, y el arquitecto del obispado, Miguel Ángel García.

La historia de la ermita desde el siglo XVI

El origen de la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno se remonta a finales del siglo XVI, en 1580, cuando fue promovida por Pedro del Castillo. Después, en el año 1660 sufrió algunas reformas. Aunque el templo responde principalmente a las obras realizadas entre los años 1719 a 1739 por Martín de Buzques, con la tipología de una ermita barroca con planta de cruz latina de nave única, bóvedas de arista, una original cúpula elíptica sobre el crucero y unas esplendorosas y delicadas yeserías en las pechinas. Este es uno de los templos más representativos de Bujalance, que se encuentra en el cerro de La Lobera, un enclave religioso, histórico, cultural y paisajístico, en el que se venera la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Castillo Lastrucci, una de las más queridas en el pueblo y que recientemente recibió la Llave de Bujalance, junto a la Virgen de los Dolores, del mismo autor.

Autoridades ciciles y eclesiásticas, con la arquitecta de la Diputación. / Escamilla

Los técnicos fueron explicando que en estudios previos se han visto las deficiencias de cimentación debidas al paso del tiempo y a la complejidad del terreno, con deslizamientos hacia el oeste y al este. Por ello, se descarta actuar sobre la totalidad de la ladera sobre la que se asienta esta ermita, optándose por una solución centrada en una intervención integral del edificio.

Se demolerá la casa del santero

En el cerro de La Lobera la topografía y la composición del terreno (arcillas y margas de alta plasticidad) condicionan de forma determinante el comportamiento estructural del edificio, debido al deslizamiento activo del terreno. Las actuaciones principales contemplan en el proyecto de reparación y restauración la demolición de la casa del santero, edificación anexa al templo en mal estado, que está provocando daños a la ermita.

La consolidación del terreno se hará mediante el cosido de los muros de carga perimetral, las inyecciones de lechada de cemento, la ejecución de un encepado de hormigón armado y el recalce estructural mediante micropilotes de unos 30 metros de profundidad, que anclen los cimientos a la marga existentes bajo el templo; posteriormente se hará el saneado de grietas de muros, techos y solado. De este modo se persigue detener los movimientos del edificio, garantizar su estabilidad a largo plazo y compatibilizar la conservación de la ermita, con la dinámica natural del terreno.

Un "símbolo vivo de la historia y la fe"

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha subrayado que "no estamos ante una intervención cualquiera, el diagnóstico realizado pone de manifiesto la complejidad del problema. No estamos ante un daño puntual, sino ante un proceso de inestabilidad del terreno; con movimientos del suelo, la presencia de agua y la propia configuración del cerro han provocado un deterioro progresivo".

"Esta ermita es un símbolo vivo de la historia, la fe y la identidad de Bujalance y ha sido durante siglos punto de encuentro espiritual, por tanto, es necesario acometer cuanto antes esta obra que afecta directamente a nuestra memoria colectiva", ha destacado Fuentes.

Un momento de la presentación del proyecto de la ermita de Jesús de Bujalance. / Escamilla

Fuentes ha agradecido la labor de los técnicos del Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la institución provincial, "que han desempeñado un papel fundamental en las fases previas del proyecto, actuando como entidad promotora del estudio geotécnico-patológico realizado en 2024".

El presidente de la Diputación ha mostrado su satisfacción por la "colaboración que mantenemos con la Diócesis de Córdoba", que está siendo especialmente fructífera en este camino. Para finalizar, ha tenido también palabras de agradecimiento y reconocimiento a la arquitecta responsable del proyecto, la montillana Mara Portero, "profesional de reconocida solvencia". Entre sus trabajos figuran intervenciones en la ermita del Colodro, en Córdoba; o en la ermita del Cristo de las Injurias, en Hinojosa del Duque, además de proyectos innovadores como la reconstrucción virtual del castillo de Montilla.

Llamada a la colaboración de los bujalanceños en el proyecto

La alcaldesa, por su parte, ha agradecido en nombre del Ayuntamiento "la implicación para este proyecto tan ansiado por los bujalanceños, tanto de la Diputación como del obispado".

Y el párroco, Francisco Roldán, ha recordado que "hace tres años tuvimos que cerrar la ermita por peligro de derrumbe, y hoy tenemos una inmensa alegría, ya que en estos tres años, parroquia, hermandad y Ayuntamiento no hemos perdido la esperanza de volver a verla abierta". Tras agradecer la participación del obispado, la Diputación y el Ayuntamiento, "ahora le toca al pueblo de Bujalance y a su comunidad cristiana involucrarse en este gran proyecto. Todos tenemos que volcarnos con nuestro Padre Jesús porque nos necesita", ha concluido.