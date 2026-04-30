La nueva normativa sobre patinetes eléctricos en Baena entrará en vigor en unos días

El delegado de Gobernación del Ayuntamiento de Baena, José Andrés García Malagón, acompañado por el jefe de la Policía Local, ha presentado la nueva modificación de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, una normativa que regulará el uso de los vehículos de movilidad personal (VMP), especialmente los patinetes eléctricos. La medida fue aprobada inicialmente por el Pleno municipal el pasado mes de febrero y, tras concluir el periodo de exposición pública sin alegaciones, entrará en vigor de forma definitiva en los próximos días.

Durante su comparecencia, García Malagón explicó que la modificación se adapta al nuevo marco legal estatal, que establece criterios comunes para toda España y permite a los municipios adaptar determinadas cuestiones a su realidad local.

Principales normas de circulación

El delegado detalló que llos VMP solo podrán circular por calzadas urbanas y carriles bici; la velocidad máxima será de 25 km/h, aunque en calles con desnivel del casco histórico o con prioridad peatonal el límite será de 10 km/h, y la Policía Local dispondrá de medios para controlar la velocidad mediante radares móviles.

Uno de los aspectos más relevantes de la ordenanza es que la edad mínima para conducir estos vehículos en Baena será de 14 años. José Andrés García Malagón defendió esta decisión como una apuesta por la responsabilidad de la juventud, al considerar que permite ofrecer una alternativa de movilidad segura a estudiantes y jóvenes para desplazamientos cotidianos.

El concejal y el jefe de la Policía Local de Baena, en la presentación de la nueva ordenanza sobre patinetes. / Juan Carlos Roldán

Además, será obligatorio para todas las edades el uso de casco homologado, disponer de seguro de responsabilidad civil, no utilizar teléfonos móviles ni auriculares durante la conducción y no transportar acompañantes ni animales.

El delegado recordó que, conforme a la normativa estatal, los nuevos vehículos deberán contar con certificado técnico y registro oficial gestionado por la Dirección General de Tráfico (DGT). Los patinetes adquiridos antes de enero de 2024 y que no dispongan de identificación podrán seguir circulando hasta el 22 de enero de 2027, fecha límite establecida por el Gobierno central.

Campaña informativa en mayo y sanciones desde junio

José Andrés García Malagón anunció que durante todo el mes de mayo se desarrollará una campaña de concienciación e información, en colaboración con la Policía Local, antes del inicio del régimen sancionador.

Además, se pondrá en marcha una campaña específica en redes sociales y acciones informativas en institutos para llegar a los usuarios más jóvenes. A partir del mes de junio comenzarán los controles y sanciones previstas en la ordenanza, que irán desde los 90 euros para las sanciones más leves hasta los 1.000 para las más graves

El delegado de Gobernación quiso dejar claro que esta regulación “no pretende prohibir”, sino integrar estos vehículos dentro de la movilidad urbana desde el respeto, la convivencia y la seguridad.