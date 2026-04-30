El tiempo
La lluvia y las nubes dan una tregua este jueves de Cruces en Córdoba, antes de su próxima vuelta a escena
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Más frío, pero sin lluvia. El primer día de las Cruces en Córdoba se vivió finalmente sin tener que sacar los paraguas, pese a que el pronóstico llegaba a apuntar hasta un 95% de probabilidad de precipitaciones. El cielo respetó una jornada muy esperada, en la que sí hizo falta echar mano a la rebequita a última hora de la tarde y durante la noche, sin llegar a empañar el ambiente festivo. De cara a este jueves, la previsión apunta a cielos un poco encapotados y temperaturas en descenso con valores entre los 11 y los 24 grados en la capital.
En concreto, el pronóstico de la Aemet para este jueves en la provincia es de cielos con intervalos nubosos, con nubes bajas matinales y predominio de las medias y altas por la tarde. Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso y las máximas irán en ascenso o sin cambios. Tendremos vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 24º, en Lucena entre 11º y 22º, en Pozoblanco entre 7º y 23º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 22º.
El tiempo este viernes
Las previsiones mejorarán ligeramente mañana. El pronóstico de la Aemet en la provincia para este viernes, 1 de mayo, también es de cielos con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ascenso y vientos de componente oeste flojos.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 27º, en Lucena entre 12º y 23º, en Pozoblanco entre 9º y 25º, y en Priego de Córdoba entre 10º y 22º.
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