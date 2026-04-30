"Histórico" acuerdo para el Consorcio de Bomberos de Córdoba: mejoras laborales y de equipamiento en marcha

Los sindicatos CCOO, SAB, UGT, SIBCC y SINTEF y el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (CPPEI) de Córdoba han firmado un acuerdo que califican de "histórico" y que permitirá "mejorar de manera significativa las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del servicio a lo largo de la presente legislatura".

Este acuerdo representa un hito en la negociación colectiva del Consorcio, al materializarse los compromisos adquiridos por el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el presidente del Consorcio, Antonio Martín, con la plantilla.

Apertura del centro de coordinación de llamadas

Entre las actuaciones destacadas se encuentran las inversiones en equipamiento de los parques de bomberos, el aumento de personal, la renovación de vehículos, la modernización de los equipos de rescate, las mejoras de eficiencia energética en los centros de trabajo y la apertura del centro de coordinación de llamadas.

Firma del acuerdo entre sindicatos y Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

“Valoramos muy positivamente el esfuerzo realizado por la institución provincial y el Consorcio para hacer efectivas estas mejoras en un contexto presupuestario complejo”, ha afirmado Antonio Mellado, presidente de la Junta de Personal, de CCOO.

“Este acuerdo demuestra que el diálogo social y la negociación responsable producen resultados concretos y tangibles para los profesionales que velan por la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba”, ha declarado el presidente del Consorcio quien remarca que “es reconocimiento al esfuerzo de los bomberos y bomberas, que realizan cientos de intervenciones anuales en condiciones exigentes, se traduce en un avance retributivo justo y necesario”.

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Las centrales sindicales agradecen el trabajo conjunto de todas las partes involucradas en la mesa de negociación y manifiestan su disposición a continuar avanzando en la adaptación del Consorcio a los nuevos retos del servicio de extinción y prevención de incendios en la provincia.