Cañete de las Torres se convierte en un escenario onírico con la séptima edición de ‘Calles en Flor’.

Cañete de las Torres abrió la tarde de este jueves la séptima edición de Calles en Flor, donde diferentes vías y plazas de la localidad acogen verdaderas obras de arte en las que las flores son las protagonistas. Un total de seis artistas de diferentes puntos de España han mostrado su creatividad basándose en el mundo onírico, ya que el lema de esta edición es Atrévete a soñar. El alcalde, Félix Romero, resaltó en la inauguración que “el festival no lo hacen solo las personas que están aquí, sino muchas más”. Así, habló de un pueblo que cuando se une es capaz de transformar lo cotidiano en algo extraordinario, “de mirar las calles de siempre y de descubrir que son capaces de sorprendernos, de entender que la belleza no aparece sola, sino que se construye con muchas manos, muchas horas y mucho amor”.

El joven artista cañetero, Francisco Sánchez, fue el que abrió el turno de presentaciones de las obras, siendo él el encargado de realizar la de la puerta del Ayuntamiento, que sirve de photocall para los miles de turistas que se esperan durante este puente del mayo festivo. Manifestó que “mi obra se titula Fragmentos de un sueño entrelazado, porque desde el primer momento tenía claro que quería representar muchos sueños”. La obra floral se enmarca en unos espejos integrados en unas formas cúbicas.

Una instalación de ‘Calles en Flor’. / Casavi

Artistas de distintos territorios

El florista colombiano afincado en España Carlos López ha realizado una estructura de ladrillo cerámico en forma de islas, “que representa la rigidez que tenemos a nivel mental cuando estamos empezando a imaginar, a soñar o a plantearnos una idea que vamos a cumplir en un futuro”.

La madrileña Laura Seco y su equipo han intervenido en la calle Gavilanes, donde ha creado una balconera abierta que invita a asomarse a un bosque que busca hacer material algo inmaterial, como son los sueños.

Cañete de las Torres vive la séptima edición de ‘Calles en Flor’. / Casavi

Patricia Jiménez, también de Madrid, ha trabajado en el arco, realizando una obra que juega sobre la dualidad a la hora de dormir, como una entrada al sueño, que es lo que hay fuera del arco, y el propio sueño dentro del túnel, “donde todo se ve algo extraño con unos claveles azules y un laberinto de seda blanca de forma etérea”.

Pilar de la Fuente, llegada de Huesca, ha realizado su interpretación en la calle Ramón y Cajal y está basada en la segunda parte del libro de Lewis Carol, de Alicia en el País de las Maravillas, representando el paso de esta cría en la novela del mundo en el que vive al mundo onírico, que está representado por un tablero de ajedrez.

Por último, Mijaela, que repite en el festival por segundo año, natural de Rumanía y residente en Barcelona, ha realizado su interpretación en la calle Córdoba, donde su obra transmite la idea de calma, energía y el centro principal del trabajo es una hamaca suspendida que invita a soñar con la naturaleza.